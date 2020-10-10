«Не было горячей воды, умывались ледяной»: Уланбеков о бойцовском характере, дебюте в UFC и напутствии Нурмагомедова

Тяжёлые условия тренировок лучше формируют характер бойца. Об этом в интервью RT заявил Тагир Уланбеков перед своим дебютом в UFC. По его словам, именно таких методик придерживался Абдулманап Нурмагомедов. Спортсмен также объяснил, почему хотел бы встретиться в октагоне с экс-претендентом на чемпионский титул в наилегчайшем весе Джозефом Бенавидесом, и рассказал, какое напутствие в преддверии боя с Бруно Силвой ему дал Хабиб Нурмагомедов.

— Поединок с Бруно Силвой станет для вас дебютным не только в UFC, но и на международной арене в целом. Уже успели почувствовать разницу в промоушенах и отношении к бойцам?

— Да, UFC находится на первом месте с точки зрения организации. Мне об этом говорили и раньше, а теперь я сам убедился.

— Вы тренировались в Дубае вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Как там всё было устроено?

— Мы организовали свой лагерь, провели трёхнедельный сбор. Было очень весело, мне понравилось. Сейчас ребята остались там, через две-три недели им предстоит провести свои поединки. Но мы с Хабибом не первый раз в ОАЭ, приезжаем сюда, как к себе домой. Спасибо всем, кто обеспечивает для нас комфортные условия, делает всё, чтобы мы просто тренировались, ели и отдыхали, ни на что не отвлекаясь.

— Это не первая ваша тренировка в лагере Нурмагомедова под руководством Хавьера Мендеса...

— Да, мы много раз работали вместе. Мендес — очень хороший тренер, профессионал своего дела. При этом он простой отзывчивый человек, который всегда исправит твои ошибки, умеет правильно мотивировать.

— Хабиб говорил, что чересчур комфортные условия подготовки мешают молодым бойцам. Согласны ли вы с его мнением?

— Да. Спортсмен всегда должен оставаться голодным. Конечно, в комфорте легче тренироваться, но жёсткие условия необходимы, чтобы выработать характер. Многие ребята в нашей команде помнят, что раньше всё было по-другому.

— Например?

— У нас не было горячей воды, приходилось купаться и умываться ледяной. Не было зала, нужно было час спускаться пешком вниз, а затем ещё пять часов подниматься. У нашего покойного наставника Абдулманапа Нурмагомедова была тренировочная программа, которая заключалась в работе на камнях. Мы бегали три-четыре километра, а потом выполняли круговую качку. Конечно, ничего сверхъестественного, но он давал простые упражнения, в которых использовалось всё, что попадалось под руку.

— Как от ученика Нурмагомедова-старшего от вас ожидают высокого уровня борьбы. Как бы вы описали свой стиль?

— Ни для кого не секрет, что мы, его ученики, склонны к борьбе. Но если нужно, я могу и в стойке повозиться, подвигаться, поработать. Проблем не будет, если не сумею завалить соперника.

— У большинства бойцов UFC есть прозвища. У вас его пока нет, но друзья называют вас «Тага». Подходит ли оно вам?

— Честно говоря, раньше об этом не задумывался.

— Планируете ли учить английский язык?

— Конечно, он везде пригодится, по всему миру. Когда проходил сборы в Лас-Вегасе, нанял себе репетитора. Но всё свободное время уходило на подготовку к бою, поэтому учёбу пришлось немного отложить. После поединка с Силвой вернусь домой и снова за неё возьмусь.

— Кто будет вашими секундантами?

— Мурад Мачаев, Шамиль Магомедов и мой брат Ахмад Атавгаджиев.

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— Какова роль Мачаева в вашей команде?

— С недавних пор он является нашим диетологом, подгоняет вес, следит за питанием. В ОАЭ Мурад приехал со своей плитой, кастрюлей, даже морозильной камерой. Готовил нам, пока мы были на карантине.

— Мачаев — и сам бывший боец. Как он стал диетологом?

— Да, он выступал на профессиональном уровне и прекрасно понимал, что значит сгонка веса. После завершения карьеры начал более углублённо изучать эту тему, набираться опыта. Пару раз попробовал, у него получилось. Кстати, в Махачкале у Мурада есть свой ресторан, в котором готовят очень вкусные бургеры. После боя обязательно туда заедем.

— А вы видите себя в каком-либо бизнесе после завершения карьеры?

— Посмотрим. Если получится, хочу составить конкуренцию Мачаеву (Смеётся).

— С кем вам было бы интересно встретиться в рамках вашего наилегчайшего дивизиона?

— С Джозефом Бенавидесом. Конечно, пока об этом говорить рано, у меня есть соперник, нужно удачно дебютировать в UFC. Но мне было бы интересно попробовать свои силы в поединке с этим парнем. Я за ним очень давно слежу, когда только начинал свою карьеру, он уже был профессионалом.

— А если не ограничиваться вашей весовой категорией, кто больше всего импонирует?

— Йоэль Ромеро, Кейн Веласкес, Дэниел Кормье. Эти ребята — борцы, поэтому мне всегда было интересно за ними наблюдать.

— Несколько лет назад Ромеро приезжал на турнир в Дагестан. Вы уже тогда за ним следили?

— Нет, но помню, как ребята о нём говорили. Возможно, я и присутствовал на том турнире, но тогда ещё им не интересовался.

— Из-за необходимости соблюдать карантин Нурмагомедов не сможет быть вашим секундантом в Абу-Даби. Какое напутствие он вам дал перед отъездом?

— Сказал, что передо мной будет такая же клетка, как и все остальные. Надо спокойно, на релаксе выйти и делать свою работу. Вот и всё.

— Это и есть ваш план на бой?

— Да.