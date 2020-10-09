Гаджиев считает, что Нурмагомедов одержит победу над Гэтжи в четвёртом раунде

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Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился ожиданиями от поединка чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи.
Гаджиев считает, что Нурмагомедов одержит победу над Гэтжи в четвёртом раунде
  • © Jason Silva/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я думаю, что Хабиб — явный фаворит. Сильные стороны Гэтжи очевидны, он очень силён в том числе и в борьбе, но всё равно сценарий этого поединка будет полностью зависеть от Хабиба. Он будет похож на сценарий всех предыдущих боёв Хабиба, когда он затаскивает соперника в свою игру, переводит его вниз, и там уже происходит «начало конца». Хабиб финиширует Гэтжи где-то раунде в четвёртом», — приводит слова Гаджиева News.ru.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится на турнире UFC 254, который пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

В активе 32-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках. В послужном списке Гэтжи 22 победы и два поражения за карьеру в ММА.

Ранее сообщалось, что Артём Лобов предсказал победу Гэтжи над Нурмагомедовым.

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