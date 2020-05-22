Боец из команды Нурмагомедова подписал контракт с UFC
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду Уланбекова.
Как отмечается, в коллективе подтвердили, что Уланбеков подписал соглашение с Абсолютным бойцовским чемпионатом.
Примечательно, что изначально на приглашение спортсмена в UFC намекнул чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.
Уланбеков известен по выступлениям в Fight Nights Global и Gorilla Fighting Championship. В профессиональной карьере он провёл 12 поединков. В 11 из них он одержал победу (семь — с помощью сдачи), а в одном потерпел поражение.
Ранее UFC объявил, что турниры серии Fight Night в Саскатуне и Остине, намеченные на 21 и 28 июня соответственно, отменены из-за угрозы распространения коронавируса.