UFC объявил об отмене двух турниров из-за коронавируса
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Об этом сообщается на официальном сайте UFC.
Отмечается, что турниры в Саскатуне и Остине не могут быть организованы в указанные сроки из-за ограничений на проведение массовых мероприятий, введённых в связи с пандемией коронавируса.
Изначально на шоу в Канаде должен был выступить Александр Волков, а его соперником стать один из лидеров рейтинга тяжёлого веса UFC Кёртис Блэйдс.
Ранее российский боец UFC Алексей Олейник выложил в Instagram фото своего лица после боя.