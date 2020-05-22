UFC объявил об отмене двух турниров из-за коронавируса

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил, что турниры серии Fight Night в Саскатуне и Остине, намеченные на 21-е и 28-е июня соответственно, отменены из-за угрозы распространения коронавируса.
UFC объявил об отмене двух турниров из-за коронавируса
  • © AFP

Об этом сообщается на официальном сайте UFC.

Отмечается, что турниры в Саскатуне и Остине не могут быть организованы в указанные сроки из-за ограничений на проведение массовых мероприятий, введённых в связи с пандемией коронавируса.

Изначально на шоу в Канаде должен был выступить Александр Волков, а его соперником стать один из лидеров рейтинга тяжёлого веса UFC Кёртис Блэйдс.

Ранее российский боец UFC Алексей Олейник выложил в Instagram фото своего лица после боя.

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