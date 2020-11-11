Глава Bellator назвал следующего соперника Немкова

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Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, кто станет следующим соперником чемпиона организации в полутяжёлом весе Вадима Немкова.
Глава Bellator назвал следующего соперника Немкова
  • © Страница Вадима Немкова
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«Не думаю, что Кори Андерсон следующим получит титульный шанс. Но, возможно, одержав ещё одну победу, он получит право на бой с чемпионом. Фил Дэвис в прошлый раз провёл отличный бой с Вадимом Немковым, так что нас ждёт реванш», — цитирует Кокера MMA Junkie.

Он отметил, что Дэвис хорошо проявлял себя, а недавно победил Лиото Мачиду.

21 августа Немков победил техническим нокаутом во втором раунде американца Райана Бейдера и стал новым чемпионом Bellator в полутяжёлом весе. 

Ранее директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов заявил, что не считает Немкова лучшим полутяжеловесом мира.

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