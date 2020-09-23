Тренер Сулейманов не считает Немкова лучшим полутяжеловесом мира

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Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов не согласен с действующим чемпионом Bellator Вадимом Немковым, назвавшим себя лучшим полутяжеловесом планеты.
Тренер Сулейманов не считает Немкова лучшим полутяжеловесом мира
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«Нет, конечно. Лучшего полутяжеловеса в мире зовут Джон Джонс. 93 кг — это его категория. На протяжении всей карьеры он играючи избивал своих соперников. И это при том что за две недели до поединка кутил и развлекался. К большому сожалению, он уже длительное время не выступает. Говоря о Немкове, на данный момент он лучший в своём дивизионе в Bellator. Но в его словах нет ничего необычного. Все бойцы говорят подобное. Надеюсь, что это уверенность, а не самоуверенность или звёздная болезнь», — сказал Сулейманов в интервью RT.

Ранее он объяснил феномен Фёдора Емельяненко в ММА.

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