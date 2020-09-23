В UFC Gym Russia объяснили феномен Фёдора Емельяненко в ММА

Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов объяснил феномен Фёдора Емельяненко, заслужившего статус одного из сильнейших бойцов в истории смешанных единоборств.

«В то время их (Фёдора Емельяненко, Александра Емеляненко и Сергея Харитонова. — RT) технический арсенал позволял выступать на высочайшем уровне. Тот же Фёдор был универсалом — владел навыками как в стойке, так и в партере. Кроме того, он пахарь. Поэтому ему удалось добиться таких успехов. Кроме того, он выступал в Японии, а там были немного другие условия, касаемо всевозможных допинг-контролей и других вещей. Это не умаляет его заслуг. Но если посмотреть, подготовка современных бойцов и Емельяненко — это небо и земля», — заявил Сулейманов в интервью RT.

Ранее он рассказал, что многие американские тренеры используют наработки советских учёных при разработке методик тренировок бойцов.