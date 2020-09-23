Сулейманов о тренере экс-чемпиона UFC: он взял за основу методику подготовки космонавтов в СССР

Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов рассказал, что многие американские тренеры используют наработки советских учёных при разработке методик тренировок бойцов.

«Если присмотреться, то многие известные американские тренеры используют наработки отечественных специалистов. Например, Джоэл Джеймисон, наставник экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Деметриуса Джонсона и автор восьминедельной программы подготовки. В одном из подкастов он рассказал, что взял за основу методику подготовки и тестирования космонавтов, разработанную в СССР около 70 лет назад. Фил Дару из American Top Team использует труды Виктора Селуянова», — заявил Сулейманов в интервью RT.

Ранее сообщалось, что российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят провёл тренировку с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.