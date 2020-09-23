Сулейманов о тренере экс-чемпиона UFC: он взял за основу методику подготовки космонавтов в СССР
- Reuters
«Если присмотреться, то многие известные американские тренеры используют наработки отечественных специалистов. Например, Джоэл Джеймисон, наставник экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Деметриуса Джонсона и автор восьминедельной программы подготовки. В одном из подкастов он рассказал, что взял за основу методику подготовки и тестирования космонавтов, разработанную в СССР около 70 лет назад. Фил Дару из American Top Team использует труды Виктора Селуянова», — заявил Сулейманов в интервью RT.
Ранее сообщалось, что российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят провёл тренировку с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.