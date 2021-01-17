Шлеменко считает, что Нурмагомедов может вернуться в UFC только ради боя с Макгрегором

Российский боец MMA Александр Шлеменко высказал мнение о возможном возобновлении карьеры чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Всем понятно и без заявления Хабиба, что всё зависит от выступления Конора против Порье. Почему? Потому что для Даны Уайта и для UFC, наверное, самый интересный бой — это реванш Конора с Хабибом. Представьте, что Конор выходит на бой, сейчас есть некая договорённость, реванш, а Конор выходит и проигрывает на первой минуте. О чём тогда эта договорённость? Думаю, здесь Хабиб дал всем понять, что через неделю будут реальные новости», — приводит слова Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Нурмагомедову не будет интересен бой с Порье.

«Если победит Порье, то тогда, скорее всего, мы услышим: «Ребята, проведите ещё какой-то бой. Поставьте, к примеру, Оливейру с Порье, Майклом Чендлером или ещё с кем-то. Большой гонорар? Однозначно, за возвращение он получит значительно больше, чем раньше. Но пока рано что-то говорить — бои ещё не прошли», — добавил Шлеменко.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Ранее тренер заявил, что деньги не будут мотивацией для Нурмагомедова для возобновления карьеры.