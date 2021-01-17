Тренер заявил, что деньги не будут мотивацией для Нурмагомедова для возобновления карьеры

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Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение о возможном возвращении своего подопечного в спорт.
Тренер заявил, что деньги не будут мотивацией для Нурмагомедова для возобновления карьеры
  • © Ethan Miller/Getty Images
  • AFP

«Нет, большие деньги не будут мотивацией. Хабиб — уже достаточно обеспеченный человек. При этом он остался таким же, каким был до всей этой гигантской популярности», — приводит слова Мендеса ТАСС.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не исключил возобновления карьеры в UFC.

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