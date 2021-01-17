«Покажите что-то впечатляющее и заставьте меня вернуться»: Нурмагомедов не исключил возобновления карьеры в UFC

Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру в смешанных единоборствах, если претенденты на титул чемпиона UFC в лёгком весе смогут заинтересовать его своими выступлениями. Об этом заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт. По его словам, это касается участников двух главных поединков грядущего турнира UFC 257, в которых Конор Макгрегор сразится с Дастином Порье, а Дэн Хукер — с Майклом Чендлером. Также в число возможных кандидатов в соперники россиянина попал бразилец Чарльз Оливейра.

Президент UFC Дана Уайт сделал официальное заявление относительно возобновления карьеры действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Глава промоушена сообщил, что россиянин готов вернуться в клетку, но только в том случае, если один из претендентов на титул сможет продемонстрировать впечатляющее выступление и тем самым привлечь его внимание. Кроме того, функционер попытался объяснить, что стало причиной эмоционального заявления спортсмена в октябре, и признался, что считает его лучшим бойцом ММА в мире.

Встреча между Нурмагомедовым и Уайтом прошла накануне в Абу-Даби. В ММА-сообществе с нетерпением ждали объявления её результатов, но функционер и боец практически на полсуток исчезли из медиапространства. Первым молчание прервал Хабиб, опубликовав в Instagram шутливый ролик о переговорах с главой Абсолютного бойцовского чемпионата, в котором стороны предстали героями из советского кинофильма «Кавказская пленница». После высказался Дана. Глава промоушена заверил, что сделает официальное заявление по решению россиянина во время первого в истории турнира UFC на телеканале ABC. При этом он также обещал рассказать, каким образом оно отразится на двух главных поединках 257-го шоу. В первом из них Конор Макгрегор сразится с Джастином Гэтжи, а во втором — Дэн Хукер померится силами с Майклом Чендлером.

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Изначально Уайт должен был выйти в эфир в 23:00 по местному времени — перед началом основного карда. Однако по неизвестным причинам этого не произошло, а после небольшого предисловия от комментаторов в октагон вошли участники схватки в среднем весе Пунахэле Сориано и Душко Тодорович.

В итоге официальное обращение Уайта к болельщикам состоялось уже по окончании противостояния между американцем и сербом. Первым делом глава UFC рассказал, что испытал шок в тот момент, когда Нурмагомедов сказал о завершении карьеры, и признался, что в тот момент все находившиеся на арене ощущали те же самые чувства. При этом функционер отметил, что понимал причину подобного решения россиянина, напомнив, что за несколько месяцев до шоу тот потерял отца Абдулманапа.

«Как я сказал, он прошёл через многое перед последним боем. Его отец умер, он провёл много времени вдали от семьи, получил травму во время тренировки. И в итоге он принял эмоциональное решение... Разговаривая с ним, я попросил его не спешить, сказал, что однажды мы встретимся. Вчера это произошло. В целом сейчас он чувствует, что достиг всего, чего он хотел», — сказал Уайт.

Что касается возвращения действующего чемпиона в октагон, то Уайт предпочёл не делать громких заявлений, а просто передал слова самого Нурмагомедова, который допустил возможность возобновления карьеры.

«В субботу у нас пройдут поединки между Конором Макгрегором и Дастином Порье, а также между Майклом Чендлером и Дэном Хукером. Что было сказано мне: «Я посмотрю эти бои... Пусть эти ребята покажут что-то впечатляющее. Покажите мне что-то впечатляющее и заставьте меня вернуться и драться снова». Это может касаться как главной, так и соглавной схватки вечера. Кроме того, Чарльз Оливейра также очень хорош. Если они смогут продемонстрировать что-то особенное, Хабиб будет драться с ними», — заявил президент UFC.

При этом Уайт подтвердил, что недавнее эмоциональное заявление Нурмагомедова не изменило его мнения о россиянине. Он высоко оценил как его последнее выступление, так и статус в мире смешанных единоборств, подтвердив, что тот не зря занимает первое место в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

«Он лучший в мире на данный момент. Его лучшее выступление было в поединке с Гэтжи, и всё происходящее... Ему просто было нужно немного времени, чтобы прочистить голову. Если эти ребята собираются в следующий уикенд сделать то, о чём я думаю, то, похоже, он может провести поединок с одним из них», — заключил Уайт.

Свой последний бой на данный момент Нурмагомедов провёл на турнире UFC 254, который прошёл 24 октября 2020 года в Абу-Даби. В главной схватке шоу россиянин одержал победу удушающим приёмом над Джастином Гэтжи и провёл третью защиту титула в лёгком весе, после чего объявил о завершении карьеры. Он признался, что дал обещание матери больше не драться после смерти отца, и попросил руководство UFC поставить его на первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий.

Тем не менее с момента окончания турнира в прессе не утихали слухи относительно возможного возвращения Нурмагомедова. В большинстве своём их подпитывал Уайт, неоднократно выражавший мнение, что действующий чемпион в лёгком весе проведёт ещё как минимум один бой в клетке. Впоследствии стало известно, что боец и функционер проведут встречу в начале 2021-го, по итогам которой будет объявлено о дальнейших планах Хабиба. Провести её было решено в преддверии первого крупного шоу чемпионата в году — UFC 257.

Встреча состоялась 15 января в Абу-Даби, о чём сообщил сам глава UFC. Он опубликовал сообщение в социальной сети Twitter, на котором они с действующим чемпионом в лёгком весе вдвоём заходят в комнату. Как выяснилось позднее, Уайт и Нурмагомедов не только обсудили развитие карьеры спортсмена, но и вместе посетили турнир UAE Warriors MMA.