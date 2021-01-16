Главная интрига UFC: почему Нурмагомедов и Уайт не торопятся объявлять итоги своей встречи

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов провёл встречу с президентом промоушена Даной Уайтом, в ходе которой должен был обсуждаться вопрос о возможном возобновлении карьеры россиянина. Ни одна из сторон не прокомментировала результаты переговоров, а глава промоушена не появлялся в медиапространстве. При этом 23 января состоится бой Дастина Порье и Конора Макгрегора, который уже приобрёл статус битвы за звание первого претендента, а в случае отказа Нурмагомедова продолжить карьеру может стать чемпионским.

16 января в Абу-Даби состоится первый турнир Абсолютного бойцовского чемпионата в 2021 году, в главном поединке которого бывший обладатель титула UFC в полулёгком дивизионе Макс Холлоуэй сразится с шестым номером рейтинга Келвином Кэттером.

Тем не менее основное внимание фанатов ММА приковано не к участникам будущего шоу, а к действующему чемпиону в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. В пятницу, 15 января, состоялась встреча между бойцом и главой промоушена Даной Уайтом, в ходе которой функционер планировал расставить все точки над «i» в вопросе о возможном продолжении карьеры россиянина.

Как стало известно СМИ, она прошла во время турнира UAE Warriors MMA, на котором выступали сразу несколько близких знакомых чемпиона. Это подтвердил сам Уайт, опубликовав соответствующую видеозапись в Twitter. Однако с того момента не появилось никакой информации относительно итогов переговоров. Дана больше не появлялся в медиапространстве, а Хабиб ограничился лишь двумя постами в Instagram. В одном он опубликовал видео с пародией на прошедшую встречу, а в другом поделился впечатлениями от посещения шоу и поздравил с победой своего партнёра по команде и, по совместительству, президента EFC Шамиля Завурова.

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«Я просто устал сегодня. Семеро близких моих людей выступали, как же тяжело, ничего не делая подсказывать и наблюдать. Поздравляю, братья мои. И победы, и поражения — всё от всевышнего, не воспринимайте это всё больше, чем спорт. На самом деле, это всего лишь спорт, и то, что происходит в клетке, остаётся в клетке. За клеткой происходят куда важнее вещи. Здоровья всем», — говорится в сообщении Нурмагомедова.

На данный момент ММА-сообщество находится в ожидании итогов беседы между Нурмагомедовым и Уайтом, но пока нет никаких оснований полагать, что они станут известны в ближайшее время. Дело в том, что возможное продолжение или завершение карьеры россиянина серьёзным образом повлияет на ситуацию не только в лёгком дивизионе организации, но и всём UFC в целом, вследствие чего руководству необходимо провести соответствующие приготовления. Если россиянин останется непреклонен и решит повесить перчатки на гвоздь, то не исключено, что промоушен постарается минимизировать потери и разыграть пояс уже на следующей неделе — в поединке между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

О том, что главный бой UFC 257 может стать титульным говорили ровно с того момента, как Нурмагомедов объявил об уходе из спорта. С учётом недавних поражений Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона, Макгрегор и Порье остались последними достойными кандидатами на трофей. Оба являются звёздами категории и имеют в активе победы над сильными соперниками. Да, в большей степени это относится к Дастину, в последней схватки разобравшемуся с Дэном Хукером. Но и Конора списывать со счетов не стоит. Хотя Дональд Серроне в преддверии встречи с ним выиграл всего четыре боя из десяти, но оставался опасным противником.

Сам Уайт отрицал, что в битве между Макгрегором и Порье может быть разыгран пояс в лёгком весе и лишь в начале января объявил, что его победитель станет первым претендентом. Но не стоит сомневаться, что промоушен уже в октябре рассматривал подобный вариант. UFC славится умением устраивать крупные поединки, а подобное невозможно без выстраивания чёткой стратегии развития каждого дивизиона. Достаточно вспомнить, как умело была обставлена схватка между Конором и Хабибом. Раскрутка началась ещё на шоу в Нью-Йорке в ноябре 2017 года, после чего было сделано всё возможное, чтобы поднять градус напряжения между спортсменами. Достаточно вспомнить хотя бы решение поставить в кард одного мероприятия Нурмагомедова и партнёра ирландца по команде Артёма Лобова, за некоторое время до этого критиковавшего Орла в одном из интервью.

Стоит отметить, что на этот раз промоушен также пытался поступить довольно хитро. До недавного момента ходили слухи, что переговоры Нурмагомедова с Уайтом могли состояться именно во время UFC 257, что сделало бы практически неотвратимой встречу россиянина с ирландцем. При этом в кард предусмотрительно включили двоюродного брата Хабиба, который должен был провести свою дебютную битву под эгидой чемпионата. Но в последствии схватку с участием Умара было решено перенести на три дня назад и устроить на UFC Fight Island 8. Не исключено, что на этом настоял сам чемпион в лёгком весе, не желавший вновь пересекаться с Макгрегором.

Можно предположить, что это косвенно намекает на желание Нурмагомедова придерживаться заданного курса и оставить карьеру в ММА. После объявления о том, что главный поединок UFC 257 будет носить статус претендентского, круг возможных соперников россиянина сократился до двух человек. И судя по заявлениям чемпиона, ни один из них не представляет для него интереса. Для победы над Порье ему хватило чуть более двух раундов, а Макгрегор хоть и продержался больше, но не смог составить достойной конкуренции. Да, в очередном интервью ирландец вновь напомнил, что тогда являлся «худшей версией самого себя», но это вряд ли можно считать оправданием.

Возможно, Нурмагомедов уже всё решил, поэтому и хотел как можно скорее обсудить это с Уайтом. Во-первых, чтобы прекратить спекуляции на данную тему, во-вторых, дать промоушену дополнительное время на обсуждение дальнейших действий. В ходе пресс-конференции Хабиб говорил, что надеется на тесное сотрудничество между его лигой EFC и UFC, в связи с чем вряд ли захочет портить отношения с Даной.

Но стоит рассмотреть и другой вариант, при котором Нурмагомедов всё же решит осуществить мечту своего отца Абдулманапа и попытаться завершить карьеру с рекордом 30-0. Ранее он в шутку признавался, что поспособствовать его возвращению в октагон вполне могло бы щедрое предложение от UFC в размере $100 млн. Учитывая гонорары бойцов ММА, промоушен вряд ли согласится на такое, но при определённом стечении обстоятельств вполне может возвести россиянина в статус самого высокооплачиваемого представителя смешанных единоборств.

Это может произойти только в том случае, если Макгрегор победит Порье и станет первым претендентом на титул в лёгком весе, что автоматически приведёт к организации реванша с Нурмагомедовым. Первая дуэль между бойцами стала крупнейшей в истории смешанных боевых искусств и имеет все шансы сохранить подобный статус на долгое время. Сейчас в мире ММА нет ни одного противостояния, обладающего потенциалом стать таким же громким и обсуждаемым, а превзойти успех первой битвы могут лишь сами Хабиб и Конор.

Наверняка некоторые могут предположить, что аналогичный резонанс способна вызвать и дуэль Нурмагомедова с Жоржем Сен-Пьером, но подобная перспектива вызывает серьёзные сомнения. Канадец завершил активные выступления в конце 2013 года и с тех пор лишь однажды заходил в клетку. Да, в своё время он был одним из самых популярных бойцов ММА и заслуженно считается легендой спорта, но практически неизвестен молодой аудитории. UFC будет крайне сложно «продать» сражение между россиянином и канадцем, особенно с учётом того, что в ходе его раскрутки не стоит ожидать жёстких конфликтов. Оппоненты очень уважают друг друга и не опустятся до взаимных оскорблений. А как показывает опыт, подобные противостояния редко получаются кассовыми.

Потенциал ответного поединка между Нурмагомедовым и Макгрегором является огромным, вследствие чего, промоушен не будет скупиться на гонорары. Несомненно, рассчитывать на $100 млн не приходится, но не исключено, что бойцы смогут получить четверть от этой суммы.

Поэтому есть вероятность, что UFC ждёт завершения поединка между Макгрегором и Порье, чтобы окончательно решить вопрос с возвращением Нурмагомедова. В случае победы ирландца, Уайт оказывается в выигрышном положении и может обещать россиянину золотые горы. В то время как успех американца фактически перечёркивает все планы организации. Бой с Дастином не обладает высоким финансовым потенциалом, и в этом случае нет ни возможности, ни смысла предлагать Хабибу рекордный гонорар. В этом случае, матчмейкерам либо придётся вновь переключать внимание на Сен-Пьера, либо искать другие варианты.