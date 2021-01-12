Спарринги с братьями, звонок Роналду и встреча с Зеедорфом: чем занимался Нурмагомедов во время новогодних праздников

Президент UFC Дана Уайт пообещал сделать всё возможное, чтобы уговорить Хабиба Нурмагомедова вернуться в октагон и провести ещё один бой, которым может оказаться реванш с Конором Макгрегором. Тем временем российский боец, в конце октября заявивший о завершении профессиональной карьеры, провёл спарринги со своими двоюродными братьями Усманом и Умаром Нурмагомедовыми, а также сыграл в футбол с Исламом Махачевым. Среди прочих в составе его команды выступил титулованный нидерландский полузащитник Кларенс Зеедорф. Кроме того, чемпион UFC в лёгком весе пообщался с Криштиану Роналду и получил в подарок необычный торт от всемирно известного шеф-повара.

Надежды Уайта и критика Фергюсона

На возвращение в октагон российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова надеются не только его поклонники по всему миру, но и президент UFC Дана Уайт. На днях глава промоушена рассказал ESPN, что в ближайшее время планирует встретиться с чемпионом в лёгкой весовой категории, и сделает всё возможное, чтобы уговорить того провести ещё один бой.

«Как промоутер, ты всегда хочешь видеть лучших в мире парней. В то же время, если боец желает закончить карьеру, то, наверное, так он и должен поступить... С Хабибом разница в том, что он через многое прошёл, и потеря отца стала для него огромным ударом. С другой стороны, именно отец хотел, чтобы он довёл свою победную серию до 30—0», — заявил Уайт.

При этом глава UFC пролил свет на судьбу чемпионского пояса, если его действующий обладатель не изменит своего решения. По его словам, в таком случае Конор Макгрегор будет биться за титул — если ему удастся победить Дастина Порье на турнире UFC 257, который пройдёт 23 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

О возможном повторении яркого боя двухлетней давности высказался и бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко. Он предположил, что на данный момент Нурмагомедов не готов к возвращению в октагон, однако рано или поздно это произойдёт.

«Мне сложно сказать, ради какого соперника он бы вернулся. Например, я слышал, что говорят о его бое с Жоржем Сен-Пьером. Не являюсь его фанатом, но это было бы интересно. Поединок с Тони Фергюсоном уже неактуален, потому что появился Чарльз Оливейра... А реванш с Конором — это была бы бомба из-за потасовки, которая произошла после поединка. Есть очень много недосказанного. Бой-то прошёл, победитель и проигравший есть, но вопросов оказалось ещё больше», — сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Telesport.

Что касается других потенциальных соперников Нурмагомедова, то о своём желании встретиться с ним вновь заявил Майкл Чендлер. По его словам, именно он сейчас — один из главных претендентов на пояс, поэтому готов побороться за него или с россиянином, или с победителем боя Макгрегор — Порье.

В свою очередь, менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз рассказал Boxing Scene о несостоявшейся сделке с командой непобеждённого американского боксёра Флойда Мейвезера. По его словам, за встречу по правилам бокса бойцу ММА якобы предлагали $100 млн.

«Дана Уайт был за, все были за. Но, знаете, Хабиб — боец ММА. Если Флойд хотел прийти побороться в октагоне, чтобы ему надрали задницу — никаких проблем», — отметил Абдель-Азиз.

Тем временем не утихают споры относительно «величия» россиянина. В частности, Фергюсон поставил под сомнение значимость рекордной серии Нурмагомедова из 29 побед в смешанных единоборствах (13 из них — в UFC). По мнению американца, не вполне корректно засчитывать результаты поединков россиянина до его прихода в Абсолютный бойцовский чемпионат, так как большая часть боёв в других промоушенах регламентом ограничивалась двумя раундами.

Однако с такой позицией не согласился экс-чемпион UFC в среднем весе Майк Биспинг. По его словам, в Абсолютном бойцовском чемпионате Нурмагомедов брал верх над столь сильными соперниками, что его предыдущие достижения не столь важны.

«Я хочу сказать, что на такой уровень ты выходишь постепенно. Когда я начинал в UFC — прошу прощения, в профессиональных смешанных единоборствах — мой первый соперник был не столь хорош. Ты постепенно поднимаешь свою планку и начинаешь бороться с лучшими бойцами тогда, когда достигаешь их уровня. Ты не должен сражаться с такими соперниками в начале карьеры», — приводит слова Биспинга BJPenn.

Матч с Махачевым и воспоминания Мендеса

Сам Нурмагомедов пока никак не комментирует слухи о своём возможном возвращении в октагон или вероятном реванше с Макгрегором. После завершения карьеры он продолжает помогать бойцам своего спортивного клуба в Дагестане. Так, в начале января Хабиб провёл спарринги со своими двоюродными братьями Усманом и Умаром, которые выступают в Bellator и UFC соответственно.

Кроме того, свободное время Хабиб посвящает ещё одному любимому им виду спорта — футболу. На днях он прилетел в Дубай, где принял участие в товарищеском футбольном матче с участием бойцов ММА, звёзд спорта и других известных личностей. Одну из команд возглавлял сам Нурмагомедов, другую — его друг и коллега по лёгкому дивизиону UFC Ислам Махачев. Однако определить результат встречи оказалось не так просто, так как оба бойца в свойственной себе шутливой манере настаивали на том, что победа осталась за каждым из них.

«Это наш состав, ничего необычного не было, просто наша команда была более дисциплинированна, мы держали мяч и играли в пас, а соперникам не хватило сплочённости и чуть опыта. У нас ещё не было главного игрока, которого наши соперники выключили из строя ещё в Махачкале. Так что эту победу мы посвящаем ему», — рассказал Нурмагомедов.

В свою очередь, Махачев утверждал, что его команда «порвала Хабиба и футболистов», и призывал не верить словам коллеги. В ответ Нурмагомедов сравнил Ислама с Макгрегором, назвав его «цыплёнком».

В преддверии матча чемпион UFC по видеосвязи пообщался с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду, с которым его связывают приятельские отношения. Ставший свидетелем беседы Махачев предположил, что спортсмены обсуждали возможное усиление команды Нурмагомедова.

Однако состав команды Хабиба пополнил другой прославленный футболист. Нурмагомедов встретился с четырёхкратным победителем Лиги чемпионов, бывшим полузащитником сборной Нидерландов Кларенсом Зеедорфом.

«Этот парень был любимым футболистом моего отца. Приятно познакомиться, мой друг», — подписал Нурмагомедов совместную фотографию с Зеедорфом.

В ответ Кларенс назвал Хабиба «настоящей легендой и джентльменом» и пожелал, чтобы его покойный отец продолжил с небес направлять его и в спорте, и на жизненном пути.

Многие представители смешанных единоборств неоднократно отмечали, что Абдулманап Нурмагомедов добивался успеха благодаря своему строгому, но справедливому подходу. Об одном из моментов, демонстрирующих его характер, рассказал тренер Хабиба Хавьер Мендес.

«За всё время у меня с ним не было ни одного негативного момента. Никогда. Хотя нет, один был. Как-то я опоздал. Совсем на чуть-чуть, примерно на пять минут. И Манап посмотрел на меня очень тяжёлым взглядом. Я видел в этом взгляде: «Хавьер, нужно быть ответственнее». От него исходила эта аура босса. Я сразу почувствовал вину», — цитирует Мендеса «Чемпионат» со ссылкой на YouTube-канал Combat Challenge.

Добавим, что в ходе пребывания в Дубае Хабиб Нурмагомедов получил необычный подарок. Он стал гостем всемирно известного турецкого шеф-повара Бурака Оздемира, который презентовал ему большой торт в виде чемпионского пояса UFC.