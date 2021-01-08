Бой-реванш Макгрегора и Порье, схватка Чендлера с Хукером и дебют Умара Нурмагомедова: главные события UFC в январе

В январе Абсолютный бойцовский чемпионат проведёт три турнира. Главным событием месяца станет ответный поединок между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим обладателем временного пояса в лёгком весе Дастином Порье. Также свой дебютный бой в крупнейшем ММА-промоушене мира проведёт двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар, а экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер попробует свои силы в противостоянии с талантливым новозеландцем Дэном Хукером.

UFC Fight Island 7

Дата и место проведения: 16 января, Абу-Даби (ОАЭ)

Значимые бои: Макс Холлоуэй — Келвин Кэттер, Омари Ахмедов — Том Бриз, Рамазан Эмеев — Давид Завада.

После более чем двухмесячного перерыва UFC возвращается на «Бойцовский остров», где проведёт серию своих турниров в начале 2021 года. Первый из них состоится 16 января, а главным событием станет бой между двумя звёздами полулёгкого веса — Максом Холлоуэем и Келвином Кэттером. 29-летний экс-чемпион постарается завоевать право вновь сразиться с Александром Волкановски и вернуть звание, которое он потерял в декабре 2019-го. Что касается шестого номера рейтинга, то для него этот поединок можно смело назвать главным в карьере. Триумф позволит ему подняться в топ-3 дивизиона, а поражение может навсегда закрепить за ним статус гейткипера.

Примечательно, что данная схватка имеет особое значение для Забита Магомедшарипова, по разным причинам пропустившего весь 2020 год. Сначала в его планы вмешалась пандемия, затем неоднократно переносилась их встреча с Яиром Родригесом, а в конце концов мексиканец и вовсе был отстранён за допинг. Несмотря на всё это, представители бойца заявляли, что победа в следующей битве может сделать его первым претендентом на пояс, но пока всё идёт к тому, что он вновь окажется вне чемпионской гонки. Совсем недавно право побороться за трофей у него отнял Брайан Ортега, вовремя взявший верх над Чэн Сон Джунгом, а в январе подобное может провернуть и Холлоуэй. Если россиянин не подерётся до марта, то, скорее всего, потеряет ещё как минимум полгода и будет вынужден наблюдать, как кто-то другой сражается за титул.

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На разогреве у Холлоуэя и Кэттера выступят сразу двое россиян. Омари Ахмедов постарается реабилитироваться за поражение от экс-чемпиона Криса Вайдмана. Оппонент для этого более чем подходящий. С июня 2016-го Том Брис всего четырежды появлялся в клетке и покидал её победителем лишь в половине случаев. Тем не менее в октябре он эффектно нокаутировал Кей Би Буллара и заслужил право помериться силами с соперником из числа сильнейших в категории. Стоит напомнить, что изначально Брис должен был сразиться с бойцом из России. На UFC Fight Island 4 его противником должен был стать Роман Копылов, но экс-чемпион Fight Nights Global был вынужден сняться с шоу.

Британец интересен тем, что зачастую вынужден бороться не только с визави, но и с самим собой. Как признавался сам спортсмен, в последние годы он испытывал серьёзные ментальные проблемы, которые во многом и стали причиной его не самых частых появлений в клетке. Так, в 2019-м ему предстояло биться на турнире в Лондоне, однако он снялся из-за приступа тревоги. Как впоследствии объяснял сам Том, причиной тому могли стать жёсткие весогонки, постоянные изнурительные тренировки и попадания в голову в ходе спаррингов.

Сейчас Том пребывает в отличной форме, но всё же вряд ли сможет составить конкуренцию Ахмедову. Омари является одним из самых искушённых борцов дивизиона и наверняка сможет затянуть оппонента в партер. Об этом говорят как не самая надёжная защита британца от тейкдаунов (75%), так и показатели россиянина (2,56 перевода в среднем за 15 минут при 50%-ной эффективности).

Также в Абу-Даби выступит Рамазан Эмеев, а противостоять ему будет Давид Завада. Подобное решение матчмейкеров можно назвать неожиданным, ведь по статусу эти спортсмены несопоставимы. Для сравнения, под эгидой промоушена россиянин одержал четыре победы и потерпел всего одно поражение, в то время как немец выиграл лишь одну схватку из трёх. Да, его единственной «жертвой» стал Абубакар Нурмагомедов — двоюродный брат Хабиба, но это не меняет общего положения дел. У Эмеева будет неплохой шанс досрочно завершить битву впервые с апреля 2016 года.

UFC 257

Дата и место проведения: 23 января, Абу-Даби (ОАЭ)

Значимые бои: Конор Макгрегор — Дастин Порье, Дэн Хукер — Майкл Чендлер, Арман Царукян — Насрат Хакпараст, Умар Нурмагомедов — Сергей Морозов.

Однозначно главным событием января в мире ММА станет 257-й турнир UFC в Абу-Даби, в главном поединке которого состоится реванш между Конором Макгрегором и Дастином Порье. По его итогам вполне может определиться как первый претендент на титул в лёгком весе, так и обладатель звания. Это произойдёт в том случае, если Дане Уайту не удастся договориться о возвращении Хабиба Нурмагомедова, ранее заявившего о завершении карьеры.

Как известно, встреча между чемпионом и президентом UFC должна состояться именно в ходе данного шоу. Уайт неоднократно выражал мнение, что Нурмагомедов всё же решит возобновить карьеру ради юбилейного, 30-го боя и наверняка постарается задокументировать это в Абу-Даби. Причём рекордный гонорар — не единственное, за счёт чего он способен добиться желаемого. В случае отказа со стороны Хабиба не исключено, что функционер может попытаться вновь столкнуть его с Конором лбами и буквально склонить к возвращению в октагон.

Не стоит отрицать, что присутствие в карде Умара Нурмагомедова обусловлено именно желанием Уайта сделать так, чтобы Хабиб гарантированно не избежал встречи с ирландцем. Чемпион уж точно не пропустит выступление своего брата в UFC, который предпримет четвёртую попытку дебютировать в крупнейшем ММА-промоушене планеты. Ранее подраться под эгидой чемпионата ему помешали коронавирус, смерть Абдулманапа Нурмагомедова и стафилококк.

Соперником Нурмагомедова-младшего станет ещё один боец с постсоветского пространства — Сергей Морозов. Экс-чемпион M-1 Global провёл 19 поединков в карьере, в трёх из которых терпел поражения. Последний раз он уступал в феврале 2018-го, а его обидчиком стал полулегковес Мовсар Евлоев. Недооценивать казахстанца не стоит, однако вряд ли его можно считать фаворитом грядущей дуэли.

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Также на UFC 257 пройдёт несколько важных схваток в рамках лёгкой категории. В одной из них выступит российский боец армянского происхождения Арман Царукян. Бывший противник Ислама Махачева померится силами со спортсменом, совсем недавно встречавшимся с Дрю Добером. Речь идёт о Насрате Хакпарасте.

Немецкий боец дебютировал в UFC в 2017 году и выиграл четыре битвы из шести. До дуэлей с топ-бойцами пока не дорос, но успел зарекомендовать себя как крепкого середняка. Для Царукяна встреча с ним станет серьёзным испытанием. Наибольшую опасность Хакпараст представляет в стойке — об этом говорят девять досрочных побед в карьере и неплохая статистика попаданий. Так, в среднем за минуту он доносит 5,63 удара (3,36 у Царукяна) с точностью 47% (43%). При этом пропускает он также немало (3,18 против 1,56).

Но гораздо большее значение для дивизиона до 70 килограммов будет иметь результат битвы между Майклом Чендлером и Дэном Хукером. Победитель войдёт в элиту категории и получит право считаться теневым претендентом на пояс, в то время как проигравший может увязнуть во второй половине десятки. При этом экс-чемпион Bellator пока и вовсе не значится в рейтингах. Однако Уайт был готов выпустить его в титульном бою между Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи, что говорит о доверии к бойцу.

Назвать кого-либо из участников боя фаворитом крайне сложно. Безусловно, Чендлер — очень талантливый и мастеровитый боец, но разница в возрасте и антропометрии вполне может сыграть ключевую роль. В апреле Майклу исполнится 35 лет, а, как показал пример Тони Фергюсона, в этом возрасте становится всё тяжелее выступать в лёгких весах. В партере Майкл наверняка будет иметь преимущество, но для этого ему нужно затянуть Хукера на землю. Учитывая тот факт, что защита от тейкдаунов новозеландца составляет 79%, сделать это будет нелегко.