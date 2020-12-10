Вслед за Антигуловым и Сафаровым: кто из российских бойцов может покинуть UFC

До конца 2020 года UFC планирует масштабные сокращения, в ходе которых без контракта с организацией могут остаться около 60 бойцов. Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт. На данный момент уже отчислены бывший трёхкратный претендент на титул в среднем весе Йоэль Ромеро, известная представительница наилегчайшего веса Рэйчел Остович, а также полутяжеловесы Гаджимурад Антигулов и Сапарбек Сафаров. Не исключено, что в скором времени будут уволены и другие россияне.

На днях президент UFC Дана Уайт выступил с важным заявлением. Комментируя увольнение звёздного средневеса Йоэля Ромеро, функционер заявил, что это лишь начало масштабной чистки ростера, которая будет проходить в последний месяц года. По его словам, около 60 бойцов могут лишиться контрактов с чемпионатом.

Конечно, серьёзный интерес вызывает причина, по которой UFC решил пойти на такой шаг. Возможно, организация изначально планировала поступить подобным образом и избавиться от не самых перспективных бойцов в конце года. Но есть вероятность, что развитие событий в некоторой степени связано с пандемией коронавируса. Несмотря на тот факт, что Абсолютный бойцовский чемпионат одним из первых возобновил проведение соревнований и, скорее всего, имел неплохой доход за счёт продажи трансляций своих турниров по системе PPV (Pay-per-view), определённые финансовые потери имели место.

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Возможно, именно убытки заставили Уайта и компанию задуматься о сокращении штата, ведь иначе сложно обосновать решение расстаться с Ромеро. Да, пусть кубинец уже давно не молод (в апреле ему исполнится 44 года), но по-прежнему остаётся ярчайшим представителем среднего веса и звездой мирового масштаба.

Компанию Ромеро на выход уже составила боец наилегчайшего веса Рэйчел Остович, а 8 декабря к ним присоединились и первые россияне. Ими стали Гаджимурад Антигулов и Сапарбек Сафаров, известные по выступлениям в полутяжёлом весе. При этом стоит отметить, что за последние месяцы UFC уже успел отказаться от услуг нескольких российских спортсменов. Ещё в октябре Рустам Хабилов отправился в Bellator, а Хадис Ибрагимов был уволен.

В связи с этим есть риск, что в будущем своего места в промоушене могут лишиться и другие россияне. В первую очередь речь идёт о бойцах, потерпевших несколько поражений подряд. Обычно UFC не церемонится в подобных случаях и отказывается от услуг спортсмена, если тот не может взять верх в трёх-четырёх схватках подряд. Судя по всему, именно это стало причиной увольнения Антигулова. Помимо него в «группу риска» входят ещё двое соотечественников.

Гаджимурад проиграл четыре последних битвы под эгидой UFC. С июля 2018-го он поочерёдно уступил Иону Куцелабе, Михалу Олексейчуку, Полу Крэйгу и Максиму Гришину. Причём трижды поединок не продлился и пяти минут, а самой напряжённой получилась дуэль с Гришиным. Схватка была остановлена за две секунды до окончания второго раунда, что вызвало негодование со стороны дагестанца. Тот был уверен, что способен дотерпеть до гонга и не был согласен с решением судьи в октагоне.

При этом усугубить ситуацию мог и недавний инцидент с участием Антигулова, произошедший на свадьбе в Дагестане. Судя по видеозаписи произошедшего, боец спровоцировал драку с одним из гостей, но в итоге сам оказался на полу. На обидчика Гаджимурада набросились его знакомые, тот получил серьёзные травмы. Конфликт удалось погасить, а спустя несколько дней стороны сообщили о примирении.

Что касается Сафарова, то с декабря 2016 года он выиграл лишь однажды, зато трижды уступил досрочно и столько же раз снимался с турниров. В последний раз это произошло в середине ноября. Причиной стали проблемы россиянина с весогонкой, из-за чего был отменён их бой с Джулианом Маркезом на UFC Vegas 14. Уайт крайне негативно относится к бойцам, неспособным должным образом подготовить свой организм к шоу, что в итоге и могло сослужить плохую службу средневесу.

В схожей ситуации оказался и Александр Яковлев. Он уже давно не блещет в октагоне. Из последних пяти схваток боец проиграл четыре, а единственная победа пришлась на бой с дебютантом промоушена Алексом Да Силвой. Битва состоялась в апреле 2019-го, а россиянину хватило двух с половиной раундов, чтобы заставить того сдаться.

Тем не менее этот успех вряд ли способен изменить общее положение дел. Против Яковлева говорят всего два выигранных боя за пять лет, солидный возраст для представителя лёгкого веса (36 лет) и отсутствие перспектив в данной категории. Сейчас он вряд ли обладает реальными шансами ворваться в топ-15 рейтинга, а на его место вполне можно найти более молодого и талантливого проспекта.

Также остаться без работы в UFC рискуют те, кто хоть и не проиграл два-три раза подряд, но выступает нерегулярно. Да, в подобном можно упрекнуть многих, в том числе Конора Макгрегора, а также нескольких россиян. Но если тяжеловесы Сергей Павлович и Шамиль Абдурахимов входят в элиту своего дивизиона, то некоторые спортсмены не могут похвастаться подобным. Среди них выделяются Роман Копылов и Сергей Хандожко.

Экс-чемпион Fight Nights Global неудачно дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате, потерпев досрочное поражение от Карла Роберсона на турнире в Москве. На первый взгляд, ничего страшного не произошло, но с ноября 2019-го он ни разу не заходил в клетку. Причём оба раза был виноват COVID-19. Сначала из-за пандемии был отменён турнир, на котором должна была состояться дуэль Копылова с Эриком Спайсли, а затем Роман был вынужден отказаться от битвы с Томом Бризом из-за положительного теста на коронавирус.

В похожей ситуации оказался и бывший боец ACB. Хандожко также выступал на шоу в Москве и уступил Рустаму Хабилову в первом чисто российском противостоянии в истории UFC, после чего не провёл ни одного поединка. Стоит отметить, что в сравнении с Копыловым у него есть небольшое преимущество — в июне 2019-го он одержал первую победу в чемпионате, единогласным решением взяв верх над шведом Ростемом Акманом. Но вряд ли это станет серьёзным подспорьем, ведь пока Сергею даже не попытались организовать следующую схватку. А это вполне может указывать на отсутствие веры в него со стороны руководства промоушена.

Также в сложном положении могут оказаться спортсмены, входившие в команду Хабиба Нурмагомедова. В отсутствие протекции чемпиона в лёгком весе некоторые из его одноклубников вполне могут оказаться под угрозой увольнения. К их числу вряд ли стоит относить Ислама Махачева, имеющего в активе шесть побед подряд, но менее успешные спортсмены рискуют покинуть промоушен.

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Не исключено, что свободным агентом скоро может стать Зубайра Тухугов. В 2014 году полулегковес ярко дебютировал в организации и одержал три победы подряд, но затем его стали преследовать неудачи. Одно за другим последовали поражение от Ренато Мойкано, дисквалификация на два года за допинг и на 12 месяцев — за потасовку по окончании поединка между Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, а также не самые впечатляющие выступления в октагоне. В трёх следующих сражениях он лишь раз взял верх, а в сентябре 2020-го уступил раздельным решением Хакиму Даводу.

В сложной ситуации находится и Абубакар Нурмагомедов, пока так и не одержавший ни одной победы в UFC. После поражения от Давида Завады на втором шоу в Москве он не провёл ни одного боя. Ходили слухи, что он выступит в октябре на одном турнире с Хабибом, но в итоге этого не произошло.

Стоит отметить, что о возможном увольнении обоих бойцов говорилось ещё после драки с Макгрегором в октябре 2018-го. Тогда Тухугов и Абубакар Нурмагомедов пробрались в октагон и напали на ирландца, чем вызвали гнев со стороны боссов чемпионата. Впоследствии Уайт заявил, что оба больше никогда не будут выступать в UFC, но в итоге изменил своё решение. Не исключено, что этому способствовали заявления Хабиба, выразившего готовность покинуть промоушен, если подобные санкции будут применены к представителям Eagles MMA.

Можно было бы предположить, что без протекции Хабиба его одноклубники могут находиться на грани увольнения, но вряд ли боссы UFC станут спешить с этим. На данный момент Уайт всё ещё надеется на возвращение Нурмагомедова и вряд ли станет портить отношения с бойцом, выгоняя членов его команды.