СМИ: Российский боец UFC устроил драку на свадьбе в Дагестане

Российский боец смешанного стиля Гаджимурад Антигулов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), устроил драку на свадьбе в Дагестане.

Как сообщает РЕН ТВ, причиной возникшего конфликта стал алкоголь, который Антигулов пронёс на мероприятие.

На столах других гостей мероприятия не было алкогольных напитков, и бойца просили убрать напиток. Через некоторое время спортсмен напал на одного из гостей, вследствие чего началась массовая драка.

На счету Антигулова 20 побед и восемь поражений в MMA.

Ранее сообщалось, что матч лидеров второго дивизиона Узбекистана завершился массовой дракой.