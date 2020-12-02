СМИ: Российский боец UFC устроил драку на свадьбе в Дагестане

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Российский боец смешанного стиля Гаджимурад Антигулов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), устроил драку на свадьбе в Дагестане.
СМИ: Российский боец UFC устроил драку на свадьбе в Дагестане
  • Reuters

Как сообщает РЕН ТВ, причиной возникшего конфликта стал алкоголь, который Антигулов пронёс на мероприятие. 

На столах других гостей мероприятия не было алкогольных напитков, и бойца просили убрать напиток. Через некоторое время спортсмен напал на одного из гостей, вследствие чего началась массовая драка.

На счету Антигулова 20 побед и восемь поражений в MMA.

Ранее сообщалось, что матч лидеров второго дивизиона Узбекистана завершился массовой дракой.

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