СМИ: Российский боец UFC устроил драку на свадьбе в Дагестане
- Reuters
Как сообщает РЕН ТВ, причиной возникшего конфликта стал алкоголь, который Антигулов пронёс на мероприятие.
На столах других гостей мероприятия не было алкогольных напитков, и бойца просили убрать напиток. Через некоторое время спортсмен напал на одного из гостей, вследствие чего началась массовая драка.
На счету Антигулова 20 побед и восемь поражений в MMA.
Ранее сообщалось, что матч лидеров второго дивизиона Узбекистана завершился массовой дракой.