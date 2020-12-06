Менеджер Ромеро ответил, рассматривает ли экс-боец UFC возможность выступлений в России

Малки Кава, менеджер экс-бойца UFC Йоэля Ромеро, ответил на вопрос о возможности выступлений в одном из российских промоушенов, в частности ACA.

«На самом деле пока мы не называли конкретные организации (в которых Йоэль Ромеро может продолжить карьеру. — RT), но Ромеро готов выступить в любом из крупных российских промоушенов. Йоэль любит Россию и российских болельщиков», — заявил Кава.

7 марта 2020 года Ромеро уступил Исраэлю Адесанье в поединке за титул чемпиона UFC в среднем весе. На днях стало известно, что боец покинул Абсолютный бойцовский чемпионат.

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