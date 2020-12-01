Битва за трон: что ждёт лёгкий дивизион UFC, если Нурмагомедов не возобновит карьеру

Несмотря на объявление о завершении карьеры, Хабиб Нурмагомедов продолжает удерживать пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Глава промоушена Дана Уайт надеется на возвращение россиянина и на днях проведёт с ним переговоры. Тем временем сам боец неоднократно подчёркивал, что не намерен возобновлять карьеру. При этом в течение следующих двух месяцев состоятся как минимум две схватки, победители которых могли бы в перспективе рассчитывать на завоевание титула.

2021 год способен стать одним из самых насыщенных в истории лёгкого веса UFC. Внезапное решение Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру фактически оставило конкурентный и яркий дивизион без чемпиона, вследствие чего интерес к нему лишь возрос. Некоторые эксперты считают, что россиянин может вернуться в ММА, а президент промоушена Дана Уайт не расстаётся с надеждой организовать 30-й поединок Орла. Но даже если этого не произойдёт, поклонники смешанных единоборств вряд ли останутся в минусе.

По состоянию на конец ноября 2020-го можно выделить шестерых бойцов, которые в следующем году будут входить в число главных претендентов на трофей в лёгком весе. Безусловно, речь идёт о бывших обладателях временного титула в лице Джастина Гэтжи, Дастина Порье и Тони Фергюсона, об экс-чемпионе в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре, а также о Майкле Чендлере и Чарльзе Оливейре. Причём четверо из них, как ожидается, сразятся друг с другом ещё до конца января, а об организации дуэли между оставшимися двумя уже вовсю ходят слухи.

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На данный момент уже известно о проведении схваток между Фергюсоном и Оливейрой, а также Макгрегором и Порье. Не исключено, что скоро могут объявить и дуэль между Гэтжи и Чендлером. Майкл ещё не провёл ни одного поединка после ухода из Bellator, но уже рассматривался как один из главных претендентов на трофей. В частности, именно он должен был выйти на замену, если Хабиб или Джастин получили бы травму в преддверии UFC 254. В связи с этим логично воспринимать именно его как участника чемпионской гонки, а не того же Дэна Хукера. Да, австралиец занимает пятое место в рейтинге, но вряд ли сопоставим по уровню с предыдущими спортсменами.

Таким образом, нынешняя ситуация в лёгком дивизионе UFC напоминает своего рода мини-соревнование между шестью сильнейшими бойцами, а его победителю достанется пояс. Фактически это возвращает поклонников ММА в конец 1990-х и начало 2000-х, когда в смешанных единоборствах было популярно проведение турниров по олимпийской системе. В рамках одного шоу в клетке поочерёдно проводились четвертьфиналы, полуфиналы и финал, по итогам которого определялся триумфатор. Стоит напомнить, что именно в таком формате проходил UFC 6 в июле 1995 года, запомнившийся успехом Олега Тактарова.

В подобном формате проводились и Гран-при на тот момент популярнейшего промоушена PRIDE, где прославился Фёдор Емельяненко. Правда, японцы немного изменили формулу и проводили соревнования в рамках не одного, а нескольких шоу. Так, в 2004-м Последний Император выиграл первенство в тяжёлом весе, причём квалификация проходила в апреле, а финал состоялся лишь 31 декабря.

UFC вряд ли решится возрождать такую систему проведения турниров. В нынешних условиях это слишком сложно и может оставить лёгкий дивизион без чемпиона на слишком длительное время. Тем не менее наличие сразу шестерых претендентов на пояс даёт промоушену возможность по максимуму раскрутить данную историю и привлечь внимание к популярной категории.

На данный момент главная интрига состоит в том, решит ли Нурмагомедов возобновить карьеру, а если да, то как долго он будет выступать. Ведь речь может идти либо о юбилейном, 30-м поединке в честь отца Абдулманапа, либо о серии защит титула, которая позволит всерьёз рассматривать его в споре за звание величайшего бойца всех времён. Форма россиянина не позволяет сомневаться в том, что он способен доминировать в дивизионе на протяжении нескольких следующих лет. А это может принести ему не только славу и высокий статус, но и солидные гонорары.

По данным СМИ, за сражение с Порье в 2019-м он получил около $10 млн. Но с того момента многое изменилось. Нурмагомедов одержал ещё одну эффектную победу, а его популярность заметно повысилась. Его юбилейный поединок в ММА наверняка стал бы событием мирового масштаба и привлёк солидную аудиторию, а победа в нём позволила бы россиянину перезаключить контракт на ещё более выгодных условиях.

Тем не менее пока Нурмагомедов уверяет, что его решение уйти из спорта является окончательным. Причём он заявляет подобное на фоне сообщений о его планирующейся встрече с Уайтом. При этом сам глава UFC ведёт себя очень дальновидно — не закрывает дверь перед одним из самых узнаваемых бойцов ММА в мире и всеми силами пытается удержать его. Но это не означает, что в тот же момент Дана не готовит план Б на случай, если возвращение Хабиба всё же не состоится.

В этом случае идеальным вариантом видится сценарий, согласно которому в поединке между Макгрегором и Порье будет разыгран временный пояс. Это обозначило бы планы организации по развитию дивизиона и исключило стагнацию внутри него. Сейчас в нём слишком много ярких и амбициозных спортсменов, которые вряд ли будут продолжать регулярно выступать, не имея шанса взять титул. Сложно представить, что тот же Конор согласится драться с Гэтжи или Фергюсоном в середине 2021 года, если на кону не будет стоять трофей.

На данный момент похожее происходит в тяжёлом весе, где сильнейшие претенденты уже несколько лет не могут провести поединки друг с другом. Сначала Фрэнсис Нганну и Кёртис Блэйдс ждали завершения трилогии между Стипе Миочичем и Дэниелом Кормье, а теперь — возвращения первого в клетку. Легковесы вряд ли хотят повторить их судьбу, поэтому уже активно выражают свою позицию по данному вопросу. Так, тот же Порье уже призвал сделать титульной его схватку с Макгрегором.

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Кроме того, объявление о розыгрыше временного пояса оставило бы лазейку для возвращения Нурмагомедова. Таким образом промоушен в очередной раз продемонстрирует, что не вычеркнул россиянина из своих планов, а также выиграет дополнительное время для проведения переговоров с ним в случае необходимости. Также организации не придётся искать нового оппонента, если Хабиб передумает.

При этом может возникнуть вопрос: почему временный пояс должен быть разыгран именно в битве между Макгрегором и Порье? Ведь уже в декабре свой поединок проведёт некогда имевший беспроигрышную серию из 12 схваток Фергюсон, а в скором времени в дуэли могут сойтись Гэтжи и экс-чемпион Bellator Майкл Чэндлер. Дело в том, что только американец с ирландцем подходят к очному противостоянию, имея в активе победы. Тони и Джастин возвращаются в клетку после поражений и вряд ли достойны с ходу биться за звание.

Что касается перспектив, то существует сразу несколько вариантов. Будущий обладатель временного звания может либо сразу встретиться с победителем одной из схваток, либо взять перерыв до осени и подождать, пока триумфаторы своего рода полуфиналов определят имя будущего первого претендента. Стоит отметить, что подобный график идеально подходит Макгрегору, который несколько месяцев назад заявлял о желании провести бой по боксу с Мэнни Пакьяо. Если ирландец победит Порье, то вполне может сразиться с филиппинцем летом, а осенью-зимой — провести бой за титул в лёгком весе. К этому времени, вероятно, уже прояснится ситуация с возвращением Нурмагомедова и можно будет либо устроить объединительный бой, либо разыграть звание абсолютного чемпиона.