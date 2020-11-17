Новые соперники Волкова и Куницкой, перспективы Магомедшарипова и споры из-за Нурмагомедова: что обсуждают в мире UFC

Забит Магомедшарипов проведёт бой за звание первого претендента на титул UFC в полулёгком весе. По словам его менеджера Ризвана Магомедова, схватка состоится в январе и станет главным событием одного из турниров. Александр Волков и Яна Куницкая узнали имена своих новых соперников, а Джон Джонс и Дэниел Кормье устроили перепалку из-за статуса величайшего бойца всех времён.

Поход Магомедшарипова за титулом

Забит Магомедшарипов продолжает борьбу за право получить статус первого претендента и подраться за титул в полулёгком весе. Он рассматривался в качестве одного из основных кандидатов в чемпионы ещё в конце 2019 года, но длинный простой и проблемы с проведением схватки с Яиром Родригесом могли не только серьёзно осложнить его перспективы в гонке за пояс, но и привести к потере мотивации.

Однако в команде россиянина рассказали, что в настоящий момент матчмейкеры UFC активно работают над организацией будущей битвы, победа в которой может позволить ему подняться на первое место в рейтинге дивизиона.

«Следующий бой Забита будет претендентским. Если он пройдёт следующего соперника, то потом должен быть бой за титул. Но там многое зависит от чемпиона, у которого сейчас есть проблемы со здоровьем», — цитирует Магомедова ТАСС.

Свой последний поединок Забит провёл на турнире UFC Fight Night в Москве в ноябре 2019-го. Тогда он одолел Келвина Каттара и укрепился в топ-3 рейтинга категории, но с организацией следующей дуэли возникли сложности. Сначала помешала пандемия коронавируса, а затем травмы оппонента. Изначально бой между Магомедшариповым и Родригесом должен был пройти в конце августа, но так и не состоялся. Этим сполна воспользовался Брайан Ортега. В октябре американец взял верх над Чэн Сон Джунгом и официально получил статус первого претендента.

На данный момент известно, что следующий бой с участием Магомедшарипова возглавит один из турниров в январе и пройдёт в пятираундовом формате. Имя противника пока не определено, но скорее всего им станет не Родригес.

«Соперники на данный момент рассматриваются. Яир Родригес — ненадёжный вариант, он несколько раз слетал с боя, а потом ещё и много говорил», — добавил Магомедов.

Следующие бои Волкова и Куницкой

В отличие от Магомедшарипова, звезда тяжёлого веса UFC Александр Волков уже узнал имя будущего оппонента. Им станет легендарный Алистар Оверим, в прошлом не только становившийся чемпионом Strikeforce, но и претендовавший на титул Абсолютного бойцовского чемпионата. Схватка состоится 6 февраля в Лас-Вегасе и станет главным событием турнира серии Fight Night.

Стоит напомнить, что в своё время UFC уже пытался устроить сражение между Волковым и Оверимом. Поединок должен был состояться на втором в истории турнире промоушена в России — в апреле 2019 года. Однако Александр не смог выступить в Санкт-Петербурге из-за проблем со здоровьем, а вышедший ему на замену Алексей Олейник оказался неспособен составить достойную конкуренцию голландцу. Битва продлилась 4 минуты 45 секунд и завершилась поражением россиянина техническим нокаутом.

За свою более чем 20-летнюю карьеру Оверим неоднократно встречался с оппонентами из России, причём для него эти дуэли заканчивались преимущественно удачно. В десяти боях он одержал семь побед и всего трижды уступил. Причём два поражения пришлись на начальный этап его карьеры. В 1999-м и 2000-м годах он дважды проиграл Юрию Кочкину, а в 2007-м был бит Сергеем Харитоновым. С того момента он дважды пересекался с отечественными спортсменами и оба раза выходил триумфатором. Помимо Олейника ему уступил Сергей Павлович.

Что касается Волкова, то в случае успеха он вполне может не только пробиться в топ-5 категории, но и заслужить право сразиться с одним из главных претендентов на пояс. Речь идёт о трио в лице Фрэнсиса Нганну, Кёртиса Блэйдса и Жаирзиньо Розенстрайка. Не стоит забывать и об экс-чемпионе UFC в полутяжёлом весе Джоне Джонсе. Несмотря на статус одного из величайших бойцов в истории, он может и не получить возможность сходу подраться за титул со Стипе Миочичем и будет вынужден провести пробный бой в новом дивизионе. Александр вряд ли откажется от предложения стать его первым противником в тяжёлом весе.

Также стало известно, что следующей соперницей Яны Куницкой станет Кетлин Виера. Поединок между топ-бойцами женского легчайшего веса состоится 20 февраля. На данный момент UFC не анонсировал место проведения шоу, но сама россиянка намекнула, что оно состоится в Лас-Вегасе.

Примечательно, что это будет вторая попытка промоушена организовать битву между девушками. Изначально они должны были помериться силами в августе, но Виера была вынуждена сняться с турнира из-за проблем с визой. На замену бразильянке вышла дебютантка UFC Юлия Столяренко, но не смогла оказать серьёзного сопротивления Куницкой. Россиянка выиграла единогласным решением судей.

Ссора Джонса с Кормье

С момента последнего поединка Хабиба Нурмагомедова прошло более трёх недель, но фигура чемпиона UFC в лёгком весе не только продолжает широко обсуждаться, но и являться поводом для серьёзных споров в мире ММА. Так, на этой почве разгорелась очередная перепалка между давними оппонентами в лице Кормье и Джонса.

Дэниелу не понравилось, что по окончании UFC 254 Джон начал привлекать к себе повышенное внимание сообщениями в соцсетях, тем самым отнимая славу у его партнёра по American Kickboxing Academy.

Джонса возмутил тот факт, что многие эксперты и болельщики ММА поспешили назвать Нурмагомедова величайшим бойцом в истории спорта. В ответ тот заявил, что россиянин может похвастаться лишь четырьмя победами в чемпионских боях, в то время как в его активе таковых 15 (согласно официальной статистике, 14). Однако на этом Джон не остановился и впоследствии раскритиковал решение UFC поставить Хабиба на первое место в рейтинге pound-for-pound.

По мнению Кормье, успех Хабиба на UFC 254 не должен был вызывать столь негативную реакцию со стороны Джонса, ведь в подобном отношении публики нет ничего удивительного. В тот вечер Нурмагомедов одержал первую победу после ухода из жизни его отца Абдулманапа и повторил рекорд лёгкого веса по числу успешных защит, а после объявил об уходе из спорта.

При этом Кормье также заявил, что не считает Джонса претендентом на статус величайшего бойца в истории смешанных единоборств. По словам экс-чемпиона в двух весовых категориях, причиной тому является допинг-скандалы, в которых оказался замешан его бывший визави.

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«Он один из самых талантливых бойцов, которых вы когда-либо встречали. Но опять же, на мой взгляд, проваленные допинг-тесты исключают тебя из обсуждения (о звании величайшего бойца. — RT). Я не понимаю, почему это так сложно понять, когда речь идёт о спорте, где мы бьёмся друг с другом. В бейсболе проваленные тесты лишают тебя шанса на попадание в Зал славы, а ведь там бьют по мячу, по бесчувственному предмету. В боях ты бьёшь живых людей, и положительные тесты на допинг исключают тебя из уравнения. Это просто слишком опасно», — цитирует Кормье MMA Fighting.

Как отметил ДиСи, в его число кандидатов на звание величайшего бойца всех времён входят Нурмагомедов, Жорж Сен-Пьер и Би Джей Пенн. При этом он также отметил бывшего обладателя титула в наилегчайшем весе Деметриуса Джонсона, до сих пор владеющего рекордом UFC по числу успешных защит пояса.

Джонс обратил внимание на тот факт, что с него были сняты все обвинения в применении допинга и выразил мнение, что это позволяет рассматривать его как претендента на статус величайшего спортсмена в истории ММА.

«Люди будут помнить, что меня обвиняли в употреблении стероидов, но они также будут помнить, что я доказал свою невиновность и смог продолжить карьеру… ДиСи, ты проиграл в последнем поединке и ушёл из спорта. Кто бы говорил об исключении из обсуждения», — написал Джонс в Twitter.