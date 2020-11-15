Магомедшарипов может стать претендентом на титул чемпиона UFC

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Россиянин Забит Магомедшарипов станет претендентом на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгкой весовой категории в случае победы в следующем поединке.
Магомедшарипов может стать претендентом на титул чемпиона UFC
  • РИА Новости

По словам менеджера спортсмена Ризвана Магомедова, которые передаёт ТАСС, в случае победы над следующим соперником, имя которого пока неизвестно, россиянин станет претендентом на чемпионский пояс, которым владеет Александр Волкановски.

«Но там многое зависит от чемпиона, у которого сейчас есть проблемы со здоровьем», — добавил менеджер.

В послужном списке 29-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Свой последний на данный момент бой он провёл в ноябре 2019 года, победив Келвина Каттара.

Ранее стала известна дата дебюта в UFC российского бойца Хизриева.

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