Магомедшарипов может стать претендентом на титул чемпиона UFC
- РИА Новости
По словам менеджера спортсмена Ризвана Магомедова, которые передаёт ТАСС, в случае победы над следующим соперником, имя которого пока неизвестно, россиянин станет претендентом на чемпионский пояс, которым владеет Александр Волкановски.
«Но там многое зависит от чемпиона, у которого сейчас есть проблемы со здоровьем», — добавил менеджер.
В послужном списке 29-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Свой последний на данный момент бой он провёл в ноябре 2019 года, победив Келвина Каттара.
Ранее стала известна дата дебюта в UFC российского бойца Хизриева.