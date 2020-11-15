Стала известна дата дебюта в UFC российского бойца Хизриева
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Об этом сообщает MMA Fighting. По информации источника, бой Хизриева состоится 6 февраля 2021 года на турнире, в главном бою которого другой россиянин, Александр Волков, сразится с голландцем Алистаром Оверимом.
Хизриев подписал контракт с UFC в сентябре, после того как за 50 секунд победил Энрике Шиджемото в рамках турнира Dana White’s Contender Series.
Россиянин на профессиональном уровне одержал 13 побед в 13 поединках, он является бывшим чемпионом Fight Nights Global.
Ранее сообщалось, что российский боец Хизриев победил за 50 секунд и получил контракт с UFC.