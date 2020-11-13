Российский боец UFC Волков проведёт следующий бой с Оверимом

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проведёт поединок с нидерландцем Алистаром Оверимом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС), который состоится в феврале 2020 года.

Об этом глава UFC Дана Уайт сообщил журналисту ESPN Бретту Окамото. Их бой должен стать главным на турнире UFC, который запланирован на 6 февраля.

В своём последнем поединке 32-летний Волков победил американца Уолта Харриса на турнире UFC 254, который прошёл 24 октября. На его счету 32 победы при восьми поражениях.

40-летний Оверим в сентябре победил бразильца Аугусто Сакаи на турнире UFC Vegas 9. Для нидерландца эта победа стала 47-й в карьере при 18 поражениях.

Ранее cообщалось, почему отмена боя с Дос Аньосом может серьёзно навредить карьере Махачева в UFC.