Бой Магомедшарипова возглавит турнир UFC в январе

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Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в полулёгкой весовой категории, получил главный бой на одном из турниров организации. который состоится в январе 2021 года.
Бой Магомедшарипова возглавит турнир UFC в январе
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Бой Забита возглавит один из турниров в январе и будет пятираундовым. Соперники на данный момент рассматриваются. Яир Родригес — это ненадёжный вариант. Он несколько раз слетал с боя, а потом ещё и много говорил», — цитирует менеджера бойца Ризвана Магомедова ТАСС.

Последний свой поединок россиянин провёл в ноябре 2019 года, победив американца Келвина Каттара.

Ранее Магомедшарипов отреагировал на завершение карьеры Нурмагомедовым.

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