Бой Магомедшарипова возглавит турнир UFC в январе
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- РИА Новости
«Бой Забита возглавит один из турниров в январе и будет пятираундовым. Соперники на данный момент рассматриваются. Яир Родригес — это ненадёжный вариант. Он несколько раз слетал с боя, а потом ещё и много говорил», — цитирует менеджера бойца Ризвана Магомедова ТАСС.
Последний свой поединок россиянин провёл в ноябре 2019 года, победив американца Келвина Каттара.
Ранее Магомедшарипов отреагировал на завершение карьеры Нурмагомедовым.