Стало известно, когда двоюродный брат Нурмагомедова может дебютировать в UFC
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«Умар не будет драться 19 декабря. Он подерётся в начале 2021 года», — приводит слова Магомедова ТАСС.
Умар Нурмагомедов, в послужном списке которого 12 побед и ни одного поражения в ММА, должен был дебютировать в UFC ещё летом, однако поединки по разным причинам отменялись. В последний раз он мог дебютировать в UFC 24 октября, на турнире, главным боем которого был поединок Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи, но за несколько дней до боя был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что Забит Магомедшарипов может стать претендентом на титул чемпиона UFC.