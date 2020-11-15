Стало известно, когда двоюродный брат Нурмагомедова может дебютировать в UFC

Ризван Магомедов, менеджер Умара Нурмагомедова, двоюродного брата чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал, когда его клиент может провести дебютный поединок в UFC.

«Умар не будет драться 19 декабря. Он подерётся в начале 2021 года», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Умар Нурмагомедов, в послужном списке которого 12 побед и ни одного поражения в ММА, должен был дебютировать в UFC ещё летом, однако поединки по разным причинам отменялись. В последний раз он мог дебютировать в UFC 24 октября, на турнире, главным боем которого был поединок Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи, но за несколько дней до боя был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что Забит Магомедшарипов может стать претендентом на титул чемпиона UFC.