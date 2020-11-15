Стало известно, когда двоюродный брат Нурмагомедова может дебютировать в UFC

Короткая ссылка
Ризван Магомедов, менеджер Умара Нурмагомедова, двоюродного брата чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал, когда его клиент может провести дебютный поединок в UFC.
Стало известно, когда двоюродный брат Нурмагомедова может дебютировать в UFC
  • © umar_nurmagomedov
  • Instagram

«Умар не будет драться 19 декабря. Он подерётся в начале 2021 года», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Умар Нурмагомедов, в послужном списке которого 12 побед и ни одного поражения в ММА, должен был дебютировать в UFC ещё летом, однако поединки по разным причинам отменялись. В последний раз он мог дебютировать в UFC 24 октября, на турнире, главным боем которого был поединок Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи, но за несколько дней до боя был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что Забит Магомедшарипов может стать претендентом на титул чемпиона UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить