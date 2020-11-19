Нурмагомедов заявил, что не собирается возобновлять карьеру

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опроверг информацию о возможном возобновлении карьеры.

По словам спортсмена, в ближайшем будущем он планирует защитить диплом, а также больше времени уделять образованию. Он занимается сельским хозяйством, и ему хотелось бы больше развиться в этом направлении.

«Мне хотелось бы участвовать там, где я могу принести пользу, это не обязательно большая политика. В данный момент я могу приносить пользу, не являясь большим политиком, и мне этого достаточно. Можно драться и до 40 лет, но цель должна быть. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов побывал у граффити с собственным изображением в Дербенте.