В UFC хотят вернуть зрителей на трибуны к бою Макгрегор — Порье

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что рассчитывает вернуть зрителей на трибуны к турниру UFC 257, на котором планируется провести поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

Он намерен провести Международную бойцовскую неделю, а также рассчитывает, что к этому времени будет открыта арена «Этихад», которая будет отвечать всем требованиям.

«Да, я надеюсь, мы вернём болельщиков на трибуны. Я рассчитываю это сделать. Если у нас всё получится, будет здорово. Я готов организовать бои с болельщиками. Я хочу вернуть болельщиков, и сейчас мы работаем над этим. Мы выясним, как обеспечить безопасность, и осуществим это в Абу-Даби», — приводит слова Уайта Barstool Sports.

Турнир UFC 257 состоится 23 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что Макгрегор и Порье подписали контракты на бой, который пройдёт в январе.