Уайт о судьбе титула UFC в лёгком весе: дам Нурмагомедову некоторое время

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о судьбе титула чемпиона организации в лёгком весе, которым владеет россиянин Хабиб Нурмагомедов.
Уайт о судьбе титула UFC в лёгком весе: дам Нурмагомедову некоторое время
  • © Stephen McCarthy / Contributor
  • Gettyimages.ru

«Я дам Хабибу некоторое время. Скоро мы с ним встретимся и поговорим», — сказал Уайт на пресс-конференции по завершении турнира UFC 255.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее Вадим Немков назвал Фёдора Емельяненко и Нурмагомедова величайшими бойцами в истории ММА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить