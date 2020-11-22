Уайт о судьбе титула UFC в лёгком весе: дам Нурмагомедову некоторое время
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«Я дам Хабибу некоторое время. Скоро мы с ним встретимся и поговорим», — сказал Уайт на пресс-конференции по завершении турнира UFC 255.
24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й. При этом он не потерпел ни одного поражения.
После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Ранее Вадим Немков назвал Фёдора Емельяненко и Нурмагомедова величайшими бойцами в истории ММА.