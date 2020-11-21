Немков считает Фёдора Емельяненко и Нурмагомедова величайшими бойцами в истории ММА

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков считает, что в истории смешанных единоборств было два величайших бойца — россияне Фёдор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов.

«Фёдор, Хабиб Нурмагомедов. Дальше я не могу сказать. Мне нравятся определённые бои с участием иностранных бойцов. Тот же Джон Джонс крутой, он всех победил. Но сколько раз он был пойман на допинге. Когда он был на допинге, то по-одному дрался с тем же Даниэлем Кормье, а когда выходил без допинга на Рейеса, Тиаго Сантоса, показывал скучные поединки. Из крутых ещё перечислю Андерсона Силву, Жоржа Сен-Пьера, Кормье, Стипе Миочича», — цитирует Немкова РИА Новости.

Ранее чемпион Bellator Немков рассказал, как переболел коронавирусом.