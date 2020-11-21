Чемпион Bellator Немков рассказал, как переболел коронавирусом

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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков рассказал о своей борьбе с коронавирусом.
Чемпион Bellator Немков рассказал, как переболел коронавирусом
  • © Страница Вадима Немкова в Instagram.

«Я переболел коронавирусом не так давно. Было небольшое поражение лёгких, но я смог вылечиться в домашних условиях и сейчас нормально себя чувствую. Когда заболел, то первые три дня было очень плохо, потом состояние стало получше, но всё равно были постоянная сонливость и недомогание. Я поехал, сделал КТ, она показала 25% поражения лёгких. Было неприятное лечение. Так что могу сказать, что это жёсткая болезнь. У меня температура не поднималась лет десять. Я не помню, когда ложился даже с ОРВИ, а тут срубило жёстко», — приводит слова Немкова РИА Новости.

В своём последнем бою, который состоялся на турнире Bellator 244, россиянин нокаутом победил американца Райана Бейдера и завоевал титул чемпиона организации в полутяжёлом весе.

Ранее Фёдор Емельяненко рассказал, когда состоится поединок Немкова и Дэвиса в Bellator.

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