С прицелом на «бой века»: почему главе UFC может быть выгодно возвращение Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что в поединке между Конором Макгрегором и Дастином Порье не будет разыгран титул в лёгком весе, а также выразил мнение, что Хабиб Нурмагомедов проведёт 30-й бой в карьере. Почему глава промоушена так активно работает над возвращением россиянина в октагон и какую выгоду он может извлечь — в материале RT.

В прессе не утихают разговоры о будущем Хабиба Нурмагомедова. В то время как многие российские бойцы полагают, что чемпион UFC в лёгком весе окончательно и бесповоротно ушёл из ММА, за рубежом уверены в обратном. Причём данной точки зрения придерживается и непосредственный работодатель россиянина Дана Уайт.

Поводом для разговоров о возвращении Нурмагомедова стало обсуждение будущего поединка между Конором Макгрегором и Дастином Порье. В свете заявления Хабиба многие предположили, что в этом бою на кону будет стоять титул в лёгком весе, но Уайт не только опроверг эту информацию, но и предположил, что россиянин ещё проведёт как минимум одну схватку.

«Нет (поединок между Макрегором и Порье пройдёт не за титул. — RT). Хабиб будет драться. Я верю, что он будет драться. Это бой не за пояс», — сказал Уайт.

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При этом он также прокомментировал заявления Нурмагомедова о том, что тот до сих пор продолжает сдавать тесты на допинг. По словам функционера, это также указывает на желание Орла провести 30-ю битву в карьере.

«Я об этом не знал. Я уже говорил вам, ребята, — думаю, он собирается. Если человек продолжает сдавать допинг-тесты, за каким ещё чёртом продолжать это делать, если не собираешься драться? Он ещё ни о чём не объявил, но чувствую, что он сделает это. Не то чтобы я давлю на него. Мы говорили об этом, и он просто дрался. Дайте ему немного времени, пусть побудет немного с семьёй, проведёт с ними праздники. Нет никакой спешки», — заверил Уайт.

Безусловно, возможное возобновление карьеры Нурмагомедова претендует на одно из главных событий 2021 года как минимум в мире единоборств. Но в этой истории особо примечательна позиция, которую занимает президент UFC. Исходя из заявлений Уайта можно сделать вывод, что функционер серьёзно заинтересован в возвращении Нурмагомедова и готов пойти на многое, лишь бы оно состоялось. Преимущественно из-за этого он позволил подвинуть Джона Джонса с первого места в рейтинге pound-for-pound, а также не стал с ходу лишать Хабиба пояса в лёгком весе.

Чтобы почувствовать разницу, достаточно вспомнить недавний уход из спорта Генри Сехудо. 9 мая чемпион в легчайшем весе провёл защиту пояса в схватке с Домиником Крузом на UFC 249, после чего объявил о завершении карьеры. Уже на пресс-конференции Уайт сказал, что первым претендентом на почётное звание станет россиянин Пётр Ян, а 25 мая титул стал вакантным. Для сравнения, после битвы Нурмагомедова с Гэтжи прошло уже 26 дней, но Хабиб всё ещё значится сильнейшим легковесом планеты.

В первую очередь, это говорит о том, что Нурмагомедов и Сехудо имеют разный вес в промоушене. И это несмотря на тот факт, что Генри обладает уникальным достижением. Американец является первым в истории спортсменом, выигрывавшим золото Олимпиады и пояса UFC в двух весовых категориях. Однако Уайт даже не попытался уговорить Генри остаться и провести хотя бы ещё один бой.

Дело в том, что Дана как никто другой понимает, кто из бойцов способен принести организации баснословную прибыль, а кто нет. Несмотря на регалии, Сехудо не пользовался популярностью и всего дважды возглавлял турнир Абсолютного бойцовского чемпионата. Причём лишь однажды тот был номерным. Да, его сражение с Ти Джеем Диллашоу стало главным на первом совместном шоу с ESPN, но это не сильно меняет положение дел.

Нурмагомедов же находится на пике популярности и при определённых обстоятельствах способен помочь UFC организовать самый крупный и прибыльный турнир в истории. Уайт уже давно говорил, что в его планы входит преодолеть планку в три миллиона проданных платных трансляций (PPV), а своевременное и грамотно спланированное возвращение Хабиба вполне способно помочь ему с этим. Однако в одиночку россиянин не может обеспечить подобный приток зрителей, что доказало недавнее шоу в Абу-Даби.

Несмотря на огромную популярность и более 25,8 млн подписчиков в Instagram, а также яркого и талантливого оппонента, предыдущий бой с участием Нурмагомедова показал более чем скромные результаты по продажам PPV. Если верить Sports Business Journal, всего было реализовано 675 тыс. трансляций UFC 254 (500 тыс. — в США, 175 тыс. — в остальном мире).

На данный момент данное шоу занимает пятое место среди всех мероприятий чемпионата в 2020 году и уступает не только сражениям Камару Усмана с Хорхе Масвидалем (1,3 млн) и Конора Макгрегора с Дональдом Серроне (1 млн), но даже схватке того же Гэтжи с Тони Фергюсоном (700 тыс.).

Вероятно, частично это связано с тем, что UFC 254 проходил в Абу-Даби, вследствие чего многие американцы отказались от просмотра. С учётом того, что основная аудитория чемпионата находится в США, это является серьёзным фактором. Тем не менее, данные показатели наверняка дали Уайту понять, что для получения колоссальной прибыли ему необходимо найти идеального оппонента для Нурмагомедова в его последнем поединке.

Стоит признать, что на данный момент существует всего один боец, схватка Нурмагомедова с которым способна обеспечить UFC многомиллионный доход. Да, Жорж Сен-Пьер и Тони Фергюсон имеют определённую историю взаимоотношений с россиянином, но их очный бой не способен вызвать столь огромный ажиотаж в обществе. Это событие хоть и станет по-своему масштабным, но вряд ли выйдет за пределы мира ММА. Кроме того, на пути к организации этих дуэлей существует ряд преград.

Битва с Сен-Пьером маловероятна по двум причинам. Во-первых, в мае канадцу исполнится 40 лет, что является преклонным возрастом для бойцов его весовой категории. Во-вторых, Жорж вряд ли рискнёт пройти через изнурительную сгонку и впервые в карьере выступить в 70 килограммах, а Хабиб неоднократно говорил о нежелании подниматься в дивизион до 77 килограммов. Что касается Фергюсона, то противостояние хоть и имеет богатую историю, но не настолько яркую, чтобы стать для ММА аналогом «боя века» с участием Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо.

Обеспечить подобное внимание публики и привлечь на трибуны не только поклонников смешанных единоборств, но и всевозможных звёзд способен лишь реванш Нурмагомедова с Макгрегором. Уайт понимает это, поэтому и аккуратно подводит ирландца к статусу первого претендента. Порье сложно назвать самым неудобным соперником для Конора, как минимум, по той причине, что ранее он уже брал верх над ним. И несмотря на заметный прогресс американца, пока нет предпосылок верить в сенсацию.

Таким образом, уже в январе Макгрегор может взять верх над вторым номером лёгкого веса и получить звание первого претендента, что автоматически приведёт его к схватке с Нурмагомедовым. При этом UFC может либо сразу дать ирландцу право сразиться с россиянином, либо более основательно подойти к раскрутке и постепенно подогревать интерес, сталкивая лбами двух главных звёзд индустрии.

Ранее Нурмагомедов неоднократно заявлял, что не заинтересован в ответном бою с Макгрегором, но Уайт может сделать так, что других вариантов у чемпиона просто не останется. Глава UFC может свести ирландца с Гэтжи или Фергюсоном, победа над которыми снимет все вопросы о законности его притязаний на титул, либо спровоцировать очередной конфликт между спортсменами. Так, он может пригласить Хабиба на битвы с Порье в январе и тем самым начать масштабную рекламную кампанию к главному поединку 2021 года в мире единоборств.

На данный момент можно смело сказать, что Уайт определённо намерен выжать максимум из завершения карьеры Нурмагомедова и не намерен соглашаться на смазанный уход при пустых трибунах и достаточно скромные показатели проданных трансляций. Глава UFC наверняка приложит все усилия, чтобы сделать это событие грандиозным и вряд ли согласится на что-то среднее.