Фёдор Емельяненко прокомментировал решение Нурмагомедова завершить карьеру

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в Bellator, прокомментировал решение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

«Это решение Нурмагомедова. Спортсмен сам чувствует, когда заканчивать: по состоянию здоровья, по обещанию родным и близким или чему-то другому», — цитирует Емельяненко РИА Новости.

32-летний боец объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи, которую он одержал 24 октября на турнире UFC 254.

Ранее дядя Нурмагомедова высказался об испорченных граффити с изображением бойца в Челябинске.