Фёдор Емельяненко прокомментировал решение Нурмагомедова завершить карьеру
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«Это решение Нурмагомедова. Спортсмен сам чувствует, когда заканчивать: по состоянию здоровья, по обещанию родным и близким или чему-то другому», — цитирует Емельяненко РИА Новости.
32-летний боец объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи, которую он одержал 24 октября на турнире UFC 254.
Ранее дядя Нурмагомедова высказался об испорченных граффити с изображением бойца в Челябинске.