Дядя Нурмагомедова высказался об испорченных граффити с изображением бойца в Челябинске

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал новость о том, что в Челябинске испортили граффити с изображением его племянника.

«Всё должно быть по закону. Как гласит закон — так и должно быть. Я думаю, это не провокация. Кому-то герой, а кому-то — нет. Официально Хабиб не представлен к званию Героя России. Хабиб — спортсмен. Если бы было написано, что он нам не спортсмен, то я бы сказал, что это не так», — цитирует Нурмагомеда Нурмагомедова Sport24.

Рисунок в честь спортсмена создал Тимур Бразил после победы Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи в бою на турнире UFC 254, после которого российский боец объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что в Челябинске неизвестные испортили граффити с изображением Нурмагомедова.