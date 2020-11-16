В Челябинске неизвестные испортили граффити с изображением Нурмагомедова

В Челябинске испортили граффити с изображением чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Об этом сказано в сообществе «Регион 74» в социальной сети «ВКонтакте».

Теперь на граффити с бойцом написано: «Он не наш герой».

Рисунок в честь спортсмена создал Тимур Бразил после победы Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи в бою на турнире UFC 254, после которого российский боец объявил о завершении карьеры.

Ранее Нурмагомедов рассказал, сколько допинг-тестов сдал за последние пять лет.