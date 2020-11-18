Уайт: уверен, что Нурмагомедов будет драться за пояс
- Reuters
«Бой Макгрегора и Порье не будет титульным. Нурмагомедов будет драться. Я уверен, что он будет драться. Их бой — не за пояс», — цитирует Уайта MMA Fighting.
32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде боя, применив удушающий приём «треугольник». После поединка россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках на профессиональном уровне.
Ранее Фёдор Емельяненко прокомментировал решение Нурмагомедова завершить карьеру.