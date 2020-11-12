Раскрутка юбилейного боя или интриги Абдель-Азиза: что известно о возможном возобновлении карьеры Нурмагомедова

Али Абдель-Азиз опубликовал сообщение в социальной сети Twitter, в котором намекнул на возможное возвращение действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. В мире ММА неоднозначно отнеслись к этой информации. Так, первый российский обладатель титула Bellator Александр Шлеменко не исключил, что россиянин может вернуться ради 30-го поединка в профессиональной карьере, а экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата Альберт Туменов объяснил пост менеджера попыткой заинтриговать фанатов.

История с возможным возобновлением карьеры Хабиба Нурмагомедова получила новый виток. Менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз на своей странице в Twitter опубликовал пост, в котором написал «30—0». Таким образом представитель чемпиона в лёгком весе намекнул на то, что его клиент в скором времени может провести очередной, юбилейный поединок и достичь результата, о котором мечтал его покойный отец Абдулманап.

Стоит отметить, что изначально многие склонялись к мысли, что Нурмагомедов вряд ли уйдёт из спорта после победы над Гэтжи. Перед UFC 254 Хабиб потерял отца и тяжело переживал утрату. Поэтому неудивительно, что всё это вылилось в высшей степени эмоциональное завершение шоу. После третьей успешной защиты титула россиянин не смог сдержать слёз, а затем и вовсе заявил о намерении повесить перчатки на гвоздь. По его словам, важную роль в принятии подобного решения сыграла его мать, попросившая спортсмена прекратить выступления.

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Тем не менее уже спустя несколько суток после окончания турнира в мире ММА стали сомневаться, что решение Нурмагомедова об уходе из спорта является окончательным. Одним из первых подобное мнение высказал президент UFC Дана Уайт. В ходе одного из интервью он предположил, что Хабиб ещё вернётся в октагон и постарается одержать 30-ю победу в карьере.

Именно с этим связан и тот факт, что UFC по-прежнему не лишил Нурмагомедова чемпионского звания. Обычно промоушену достаточно официального заявления спортсмена об уходе, чтобы не только лишить его трофея, но и места в рейтингах организации. Однако здесь Уайт не стал торопиться и заявил, что намерен предоставить россиянину время на раздумье. Глава промоушена поступил дальновидно, воздержавшись от поспешных действий и, судя по всему, оказался прав.

Да, на данный момент не последовало официального заявления со стороны самого бойца. Но подобное сообщение его менеджера можно считать сигналом о его возможном возвращении. Абдель-Азиз не только долгое время работает с Нурмагомедовым, но и состоит с ним в дружеских отношениях. Сложно представить, чтобы он стал распространять заведомо ложную информацию и тем самым нервировать не только самого чемпиона, но и его болельщиков. Кроме того, спекуляции на тему окончания и возобновления карьеры скорее ближе Конору Макгрегору, чем Хабибу.

30-0 — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) November 10, 2020

При этом Абдель-Азиз опубликовал свой твит спустя лишь несколько часов после объявления об организации поединка между Макгрегором и Дастином Порье. На протяжении последних недель ходили слухи о проведении реванша между звёздами лёгкого веса, а накануне MMA Fighting подтвердил, что сторонам практически удалось прийти к соглашению. И это при том, что ещё накануне известный ММА-инсайдер Ариэль Хельвани сообщал, что Бриллиант может быть заменён на Джастина Гэтжи.

Таким образом, заявление Абдель-Азиза можно считать искусным ходом, призванным не только подогреть ажиотаж вокруг возможного возвращения Нурмагомедова, но и заставить UFC воздержаться от идеи введения временного титула. Да, Уайт ранее уже говорил, что не намерен делать подобного, но к январю его мнение вполне может измениться. Таким образом, менеджер Хабиба обозначил, что его клиента ещё рано списывать со счетов, а следовательно, и о новом чемпионе задумываться преждевременно.

Если данные два события действительно связаны, то всё это может быть частью раскрутки будущего громкого реванша между Нурмагомедовым и Макгрегором. Несмотря на длительный простой, ирландец является фаворитом в реванше с Порье и с большой долей вероятности повторит успех шестилетней давности. В этом случае он будет вправе считаться первым претендентом на титул в лёгком весе и рассчитывать на реванш с россиянином. С подобной предысторией повторный бой Хабиба с Конором наверняка станет одним из самых громких за последние годы и поможет UFC установить рекорд по продажам платных трансляций не только в истории ММА, но и единоборств в целом.

Тем не менее пост Абдель-Азиза в социальных сетях может быть и не связан с объявлением о бое Макгрегора с Порье. Не исключено, что это просто совпадение, а следующим соперником Нурмагомедова станет другой боец. Так, Магомед Исмаилов считает, что поспособствовать возвращению Хабиба в клетку может лишь экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер.

«Будет очень здорово, если они оба вернутся ради одного поединка. Думаю, Жорж — единственный, кто может повлиять на решение Хабиба возобновить карьеру», — заявил Исмаилов в интервью RT.

Такого же мнения придерживается и первый российский чемпион Bellator Александр Шлеменко. Бывший обладатель титула в среднем весе заявил, что верит в возвращение Нурмагомедова в октагон, а в числе возможных оппонентов выделил именно Сен-Пьера.

«Верю ли в возвращение Хабиба? А почему нет? Хабиб так быстро ушёл, а пояс-то не оставил. Он всё равно числится за ним. Как мне кажется, Хабиб уходил для того, чтобы передать пояс Исламу Махачеву. Но у того срывается бой и задерживается восхождение к титульному. Конечно, это не главная причина. Возможно, нарисовался какой-то интересный поединок с тем же Сен-Пьером», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Экс-чемпион Bellator признался, что изначально не верил в решение Нурмагомедова завершить карьеру, но не стал исключать, что возвращение состоится несколько позже.

«Уход Хабиба я расценил как паузу. Она ему реально была нужна. У него умер отец и тренер в одном лице, да и год вообще был сложным. Сейчас многие бойцы остались без поединков. Критика из-за того, что уже ушёл, а теперь решил вернуться? Всем же мил не будешь. Те, кто хочет негатив выплеснуть, всё равно найдут причину. Тем более пока это просто намёк. Может, Абдель-Азиз просто подогрел интригу», — добавил Шлеменко.

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Возможного возобновления карьеры Нурмагомедова не исключил и ещё один экс-чемпион Bellator — Виталий Минаков. Прославленный тяжеловес предположил, что в семье бойца могли пересмотреть изначальное решение об уходе из спорта.

«Мы не знаем, что в голове у Хабиба. То заявление, которое он сделал, стало неожиданностью для всех. Возможно, оно было обдуманным, но сделано на эмоциях. Ключевую роль в решении о завершении карьеры сыграла семья. Может, что-то поменялось. Если Хабиб принял решение вернуться, это будет подарком для всех болельщиков. Все ждали этот 30-й поединок против Сен-Пьера, о чём когда-то говорил Абдулманап. Думаю, ни у кого не повернётся язык критиковать Хабиба, если он решит вернуться. Все понимают, что произошло в последнее время, можно только предполагать, что творится у него внутри. Какое бы решение Хабиб в итоге ни принял, мы все должны его поддержать», — сказал Минаков.

А вот экс-боец UFC Альберт Туменов считает, что не стоит слишком серьёзно относиться к намёкам Абдель-Азиза. По его мнению, Нурмагомедов принял решение и вряд ли изменит его.

«Думаю, что Абдель-Азиз просто интригует людей. Хабиб сказал своё слово. Конечно, всё возможно. Но, скорее, Абдель-Азиз подогревает интерес, он знает, как это работает. Не думаю, что Хабиб будет ещё раз драться, по крайней мере не в ближайшие несколько лет», — заявил Туменов.