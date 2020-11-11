Чемпион Bellator Мусаси: я никогда не видел бойца с такой силой воли, как у Нурмагомедова

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси рассказал, за счёт чего обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может регулярно побеждать соперников.

«Есть и другие, кого считают лучшими. Но у них есть истории с допингом, а у Нурмагомедова нет. Сила воли. Я никогда ещё не видел бойца с такой силой воли. Думаю, это и есть его главное оружие. Он превосходит в этом любого. Что же касается его физической силы, то не знаю, это словно с медведем драться», — заявил Мусаси в интервью YouTube-каналу Майка Свика.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде удушающим приёмом «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA.

Ранее менеджер Нурмагомедова намекнул на возвращение бойца в октагон.