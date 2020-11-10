Менеджер Нурмагомедова намекнул на возвращение бойца в октагон

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, намекнул, что его клиент проведёт ещё один поединок.

«30:0», — написал Абдель-Азиз в своём Twitter.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее Иван Штырков ответил, считает ли Нурмагомедова величайшим бойцом в истории.