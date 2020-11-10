Менеджер Нурмагомедова намекнул на возвращение бойца в октагон
- Reuters
«30:0», — написал Абдель-Азиз в своём Twitter.
24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й. При этом он не потерпел ни одного поражения.
После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Ранее Иван Штырков ответил, считает ли Нурмагомедова величайшим бойцом в истории.