Штырков ответил, считает ли Нурмагомедова величайшим бойцом в истории

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Известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков ответил, может ли он назвать Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории смешанных единоборств.
Штырков ответил, считает ли Нурмагомедова величайшим бойцом в истории
  • РИА Новости

«Хабиб — один из лучших бойцов в истории смешанных единоборств. Это не обсуждается. Что касается остального… В моём понимании, «величайший» — слишком высокое слово, чтобы заслужить его, нужно быть уникальным во многих аспектах. Если брать чисто спортивную составляющую, то он вполне может претендовать на это звание», — заявил Штырков в интервью RT.

Ранее он сказал, что Нурмагомедов «сожрал» Гэтжи в очном поединке на турнире UFC 254.

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