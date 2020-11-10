Штырков ответил, считает ли Нурмагомедова величайшим бойцом в истории

Известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков ответил, может ли он назвать Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории смешанных единоборств.

«Хабиб — один из лучших бойцов в истории смешанных единоборств. Это не обсуждается. Что касается остального… В моём понимании, «величайший» — слишком высокое слово, чтобы заслужить его, нужно быть уникальным во многих аспектах. Если брать чисто спортивную составляющую, то он вполне может претендовать на это звание», — заявил Штырков в интервью RT.

Ранее он сказал, что Нурмагомедов «сожрал» Гэтжи в очном поединке на турнире UFC 254.