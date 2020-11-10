Штырков о победе Нурмагомедова над Гэтжи: Хабиб просто сожрал его

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Известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился мнением о победе Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
Штырков о победе Нурмагомедова над Гэтжи: Хабиб просто сожрал его
  • © Josh Hedges
  • Gettyimages.ru

«На фоне этого особенно странно выглядят заявления Гэтжи о его борцовских навыках, сюрпризах для Нурмагомедова. Если человек говорит это всерьёз, то это очень печально. Ведь потом он выходит в клетку и выступает подобным образом. Хабиб просто сожрал его. Всё могло завершиться ещё в первом раунде, но тогда Джастина спас гонг. Американец может похвастаться разве что парой лоу-киков, при этом прессинг со стороны россиянина был колоссальным. Никогда не видел, чтобы он так дрался. Это была не просто победа, а настоящее уничтожение», — сказал Штырков в интервью RT.

Ранее боец выразил мнение, что промоушены Fight Nights Global и M-1 Global уступают ACA в плане уровня конкуренции.

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