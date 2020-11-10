«Деньги для меня не главное»: Штырков о бое с Исмаиловым, конфликте с Минеевым и победе Нурмагомедова над Гэтжи

В преддверии боя на турнире ACA 115 Иван Штырков назвал своего соперника Магомеда Исмаилова самым популярным на данный момент бойцом в российских промоушенах. В интервью RT Штырков пояснил, что именно поэтому было сложно отказаться от возможности сразиться с ним. Боец отметил, что применительно к этому поединку финансовая сторона вопроса не играла решающей роли в переговорах. Уральский Халк также рассказал, почему решил провести бой под эгидой ACA, поразмышлял о причинах неудачного выступления Джастина Гэтжи в поединке с Хабибом Нурмагомедовым, а также объяснил, почему его не интересует схватка с Владимиром Минеевым.

— На турнире ACA 115 вы сразитесь с Магомедом Исмаиловым. Как проходил переговорный процесс в преддверии боя?

— Как таковых переговоров не было. Поступило предложение от лиги ACA встретиться с Исмаиловым. Недолго думая, согласился. Да и самому Маге не потребовалось много времени на раздумья.

— Инициатива исходила не от самого Исмаилова?

— Нет. Конечно, у нас была небольшая история с Магомедом. Перед боем с Ясуби Эномото меня спросили, с кем из россиян я хотел бы сразиться в будущем. Ответил, что с радостью разделил бы клетку с Исмаиловым. Это было в декабре 2019 года, но тогда история не получила развития.

— Как возник интерес со стороны ACA?

— Некоторое время назад обратился к знающим людям, спросил, насколько лиге интересна моя кандидатура. А уже потом нам предложили провести очный поединок.

— Для любого российского бойца схватка с Исмаиловым сейчас — это возможность не только провести крупный бой, но и заработать солидную сумму денег. Что для вас было приоритетным в этом случае?

— Сразу скажу, что в этом случае деньги для меня не главное. В октябре я мог подраться с Насрудином Насрудиновым на турнире RCC. И тогда гонорар был ничуть не меньше, чем за бой с Исмаиловым. Так что во главе угла здесь спортивная составляющая. Магомед сейчас на хайпе. Грех отказываться от возможности сразиться с ним. Ещё один шанс доказать всё тем, кто в меня не верит.

— Говоря о тех, кто не верит. Было много негатива после того, как согласились на битву с Исмаиловым?

— Стараюсь поменьше обращать на это внимание. Не читаю личные сообщения в Instagram, не веду страницу «ВКонтакте». Но если верить моим товарищам, люди позитивно отнеслись к организации моей схватки с Исмаиловым. Ждут хорошей рубки в клетке.

— Учитывая нынешний статус Исмаилова, ощущаете ли вы повышенное давление в преддверии этой битвы?

— Не сказал бы, что чувствую какой-то мандраж. Я уже встречался с оппонентами, чьи имена имеют больший вес в ММА-сообществе. Но в России Магомед — действительно самый популярный боец на данный момент.

— Ранее в России вы выступали только в одном крупном промоушене — RCC. Почему решили сделать исключение и подраться в ACA?

— Причина во внутреннем стремлении к росту. То, что дал мне RCC, дорогого стоит. Я вырос там, получил имя, опыт, рекорд. Но мне всегда хотелось прогрессировать. Я выступал в японском промоушене Rizin FF, пытался пробиться в UFC.

— Вы почувствовали, что больше не можете расти внутри RCC?

— В целом да. RCC — это качественные турниры, но сама концепция промоушена не предполагает наличия солидного ростера бойцов. У нас нет гонки за поясами. В первую очередь организация ставит своей задачей развитие спорта в Свердловской области, Уральском федеральном округе. Это большая система, которая включает в себя важную социальную историю. ACA — лига, которая тоже направлена на популяризацию ММА, создание шоу. Но внутри неё есть постоянное соперничество, все хотят стать чемпионами. Она занимает третье место в мире по масштабу, уступая только UFC и Bellator.

— По уровню конкуренции ACA превосходит Rizin FF?

— Это небо и земля.

— А если сравнить ACA с M-1 Global и Fight Nights Global?

— Эти промоушены уже не на том уровне, что были раньше. Сейчас ACA обладает самым большим ростером в стране и является наиболее конкурентной лигой.

— Ваш контракт с ACA рассчитан на один бой?

— На данный момент это так.

— В случае успеха готовы заключить более долгосрочное соглашение с ACA?

— Почему нет? Это один из вариантов. Но всё будет зависеть от переговоров с промоушеном.

— Создаётся впечатление, что у российских топ-бойцов не в моде подписывать долгосрочные контракты с отечественными организациями. Почему?

— У спортсмена существует гораздо больше возможностей, если он находится в статусе свободного агента. Ведь в любой момент на стороне может появиться шанс провести крупный поединок на очень привлекательных условиях. Например, некоторые лиги устраивают новогодние гала-турниры, за участие в которых полагаются солидные гонорары. Если у тебя действующий контракт с одной организацией, то ты не сможешь откликнуться на подобное предложение. Поэтому удобнее иметь краткосрочные соглашения. Провёл одну схватку — и больше ничего не должен.

— И молодым бойцам тоже?

— Им гораздо комфортнее подписывать контракты на длительный срок. Ведь в этом случае промоушен обязан предоставить возможность провести определённое количество битв за оговорённый период. Спортсмены понимают, что будут обеспечены работой.

— Ваш поединок с Исмаиловым пройдёт в рамках полутяжёлой категории, хотя сам Магомед — природный средневес. Почему был сделан такой выбор?

— Во-первых, я уже попробовал себя в среднем весе и ещё раз подпишусь на такое только на других условиях. Это касается не только денег. Готовиться к такому надо начинать минимум за полгода. Во-вторых, обсуждая возможность выступления в ACA, сразу обозначил, что намерен биться в категории до 93 кг — ни больше ни меньше.

— Как Исмаилов отреагировал на такое?

— Ему было без разницы. Он говорил, что ему комфортно выступать в дивизионе до 84 кг. Но сейчас Исмаилов делает шоу, а не гонится за поясами. Ему неважно, в каком весе драться.

— Вы говорили, что перед битвой с Насрудиновым вам бы потребовалось закрыть определённые пробелы. Что необходимо исправить в преддверии схватки с Исмаиловым?

— Необходимо работать над всеми аспектами боя. Нет ни одного спортсмена, у которого бы не было поля для прогресса. Но подобные задачи скорее решаются во внесоревновательный период. Перед турниром мы готовимся к конкретному сопернику.

— 24 октября Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на UFC 254. По действиям американца было заметно, что он целенаправленно готовился ко встрече с чемпионом?

— Лично мне нет. На фоне этого особенно странно выглядят заявления Гэтжи о его борцовских навыках, сюрпризах для Нурмагомедова. Если человек говорит это всерьёз, то это очень печально. Ведь потом он выходит в клетку и выступает подобным образом. Хабиб просто «сожрал» его. Всё могло завершиться ещё в первом раунде, но тогда Джастина спас гонг. Американец может похвастаться разве что парой лоу-киков, при этом прессинг со стороны россиянина был колоссальным. Никогда не видел, чтобы он так дрался. Это была не просто победа, а настоящее уничтожение.

— Вы видели когда-нибудь, чтобы боец так быстро переходил из фулл-гарда в фулл-маунт?

— Не припомню. В связи с этим и возникает вопрос, над чем человек работал на протяжении трёх месяцев. Ты прекрасно понимаешь, что тебя будут затаскивать в партер, а ты выходишь и так отдаёшь позиции. Было ощущение, что Гэтжи вышел на коротком уведомлении. В первом раунде так наелся, что впоследствии просто ждал, когда всё это закончится.

— Может, дело в психологическом состоянии?

— Не исключено. В ходе дуэли взглядов было видно, что Гэтжи очень нервничал. Если хорошенько присмотреться, можно было заметить, как у него тряслись руки. Да, чувствовать волнение допустимо, но, когда это прорывается наружу, это слишком. Возможно, Джастин действительно перегорел.

— Сейчас ведутся споры на тему, можно ли называть Нурмагомедова величайшим бойцом в истории ММА. На ваш взгляд, он достоин подобного звания?

— Хабиб — один из лучших бойцов в истории смешанных единоборств. Это не обсуждается. Что касается остального... В моём понимании, «величайший» — слишком громкое слово. Чтобы заслужить его, нужно быть уникальным во многих аспектах. Если брать чисто спортивную составляющую, то он вполне может претендовать на это звание.

— В среде болельщиков обсуждалась версия, что поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи был договорным. Вы допускаете, что такое возможно в ММА?

— Я свечку не держал, сам не становился свидетелем таких разговоров. Лично мне никто ничего подобного не предлагал. Обвинять бойца в таком — это очень серьёзно. Сам бы не хотел предполагать подобное.

— Возвращаясь к вашему будущему бою. Как и в случае с Емельяненко, в вашем общении с Исмаиловым не чувствуется напряжения. И это при том, что в декабре вам предстоит сразиться друг с другом.

— А почему я должен негативно относиться к будущему противнику вне клетки? Когда прозвучит гонг, мы будем делать свою работу.

— Но легко ли бить по лицу человека, к которому ты хорошо относишься?

— Это зависит от того, способен ли ты перестроиться психологически. Считаю себя адекватным человеком с хорошим чувством юмора, который может общаться с другим человеком вне клетки. Особенно если тот не сделал мне ничего плохого. Представьте себе, если бы мы оскорбляли друг друга до схватки, а та бы не состоялась. На кого бы мы были похожи?

Кроме того, вспомните битвы Микки Уорда и Артуро Гатти. Они были лучшими друзьями в жизни, но при этом до полусмерти избивали друг друга на ринге. Это одно из лучших противостояний в истории бокса.

— Сейчас в российском ММА есть боец, с которым у вас натянутые отношения?

— Есть такой человек — Владимир Минеев. Причём своего рода конфликт с ним не только у меня, но и у Исмаилова. Правда, у меня скорее недопонимание, в то время как с Магой у них была серьёзная конфронтация. При этом спрашивал про него у людей, с которыми он тренировался, общался. Они говорят, что в жизни Минеев — нормальный парень. Возможно, немного высокомерный, но не такой, каким он представляется в ходе раскрутки боёв, когда использует треш-ток.

— В июле 2019-го Минеев много говорил о вас...

— Неоднократно отмечал, что не смотрю интервью других бойцов и абстрагируюсь от их слов. До меня невозможно достучаться таким способом.

Если он хочет подраться, то я не понимаю, почему не позвонить напрямую мне или моему менеджеру и попросить организовать бой. Минеев — один из самых популярных российских бойцов. Почему не сделать всё по-человечески? С Магой же мы поступили именно так.

— Вам интересен бой с Минеевым?

— На данный момент нет. Как минимум с человеческой точки зрения. У меня не было ни одного оппонента, по отношению к которому я бы испытывал неприязнь. А когда он переходит на личные оскорбления, то у меня возникает вопрос: зачем ты это делаешь, что это значит? Кроме того, ранее руководство RCC уже отвечало отказом на предложение организовать его бой со мной. Они сказали, что в этом промоушене Минеев ни копейки не заработает на поединке со Штырковым. С любым другим соперником — пожалуйста.