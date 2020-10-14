«Самый большой бой в этом году»: Исмаилов встретится со Штырковым в главном поединке ACA 115

Следующим соперником российского бойца Магомеда Исмаилова станет соотечественник Иван Штырков. Они проведут поединок в полутяжёлой весовой категории в рамках турнира ACA 115. В промоушене заявили, что это противостояние станет главным событием года. А его президент Алексей Яценко предположил, что оно вызовет большой интерес, так как оба соперника обладают громкими именами в ММА. По мнению Виталия Минакова, Штыркову будет непросто противостоять скорости и мощи оппонента, а Александр Шлеменко не согласился с тем, что Исмаилов является фаворитом боя.

«Попал ты, Ваня»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов встретится с соотечественником Иваном Штырковым в рамках турнира ACA 115, который пройдёт 12 декабря. Бой в полутяжёлой весовой категории станет главным событием вечера. Об этом сообщила пресс-служба промоутерской компании Absolute Championship Akhmat.

«Лысый Хищник против Уральского Халка (прозвища Исмаилова и Штыркова. — RT) — самый большой бой в этом году! Магомед Исмаилов встретится с ещё одним громким именем в российском ММА — Иваном Штырковым», — говорится в анонсе.

Штырков известен по боям в Russian Cagefighting Championship (RCC), где он выступал в полутяжёлом весе. В общей сложности спортсмен провёл 19 поединков, последний из которых состоялся в конце февраля. Тогда он единогласным решением судей взял верх над поляком Михаилом Пастернаком. Всего же на его счету 17 побед, одна ничья и одно поражение.

Стоит отметить, что в 2019 году Иван мог стать бойцом UFC. Однако промоушену пришлось разорвать с ним контракт, так как в его допинг-пробах были обнаружены следы запрещённых препаратов.

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Исмаилов уже стал участником одного из самых громких боёв нынешнего года, вызвавшего огромный интерес не только в ММА, но и за их пределами. В июле он нокаутировал Александра Емельяненко, ради встречи с которым сменил весовую категорию. В его активе 17 побед при двух поражениях и одной ничьей.

Реакция бойцов на анонс не заставила себя ожидать. Первым его лаконично прокомментировал Исмаилов на своей странице в Instagram.

«Попал ты, Ваня», — с уважением и грустным выдохом промолвил он», — написал Магомед.

В свою очередь, Штырков напомнил, что оба соперника рассчитывали на эту встречу.

«Мы оба давно говорили, что хотим подраться. Теперь всё официально. Готовимся к декабрю», — приводит его слова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Ещё в декабре прошлого года Иван признавался, что хотел бы попробовать свои силы против Исмаилова. Он отмечал, что уважает этого бойца, а промоушен мог бы получить интересное противостояние.

При этом в списке потенциальных соперников Магомеда были другие имена. Так, одной из наиболее вероятных кандидатур назывался американец Крис Ханикатт. О желании встретиться с Исмаиловым сообщал Александр Шлеменко, а промоутер Fight Nights Global Камил Гаджиев выражал готовность организовать его реванш с Владимиром Минеевым. Не исключалась возможность и повторного боя с Емельяненко.

По словам президента ACA Алексея Яценко, переговоры об организации поединка прошли гладко, за исключением трудностей из-за того, что у Штыркова действующий контракт с японским Rizin. По этой причине он заключил контракт лишь на одну встречу. Промоутер предположил, что встреча будет интересной, потому что имена обоих бойцов сейчас на слуху.

«Я не стал бы ставить штампы, что Иван не в состоянии устраивать великие бои и одолевать сильных соперников. Хотя наверняка после победы над Емельяненко фаворитом будет Исмаилов. Но я считаю Штыркова очень сильным соперником: он и борцовской техникой владеет, и у него есть самбистская база. Как говорят в народе, «банка летает» — может и ударить», — приводит слова Яценко «Спорт-Экспресс».

«До конца бой не продлится»

Многие представители смешанных единоборств предположили, что Исмаилов легко победит Штыркова за счёт скорости и выносливости. По мнению экс-чемпиона Bellator в тяжёлом весе Виталия Минакова, этот поединок может стать серьёзным испытанием для уральского бойца.

«Штыркову нужно в этом добавлять, но он крепко стоит на ногах и очень мощный. Если Ваня нейтрализует скорость и взрывную мощь Магомеда, бой может получиться очень конкурентным. Если же Мага навяжет скорость и дистанцию, будет иметь пространство для манёвра, соперник столкнётся с проблемами», — приводит слова Минакова «Чемпионат».

Российский боец ММА Вячеслав Василевский также отметил, что преимущество будет на стороне Исмаилова, так как он функциональнее и лучше работает в стойке.

«Иван здорово дрался с тяжеловесами, это у него хорошо получалось. А с тем же Ясуби Эномото у него уже не очень хорошо выходило. Думаю, Мага будет быстрее, плюс он прибавил в последнее время в ударке, вероятно, в этом компоненте он тоже будет посильнее. Скорее всего, бой закончится нокаутом. Причём, возможно, не в стойке. Исмаилов всё-таки и переводит хорошо, и добивает. Может быть, будет попадание в стойке и добивание в партере. В любом случае, думаю, до конца бой не продлится», — предположил Василевский.

При этом Шлеменко не согласился с тем, что Исмаилов является единоличным фаворитом противостояния. Он подчеркнул, что многое будет зависеть от подготовки обоих спортсменов.

«У каждого есть свои преимущества — в габаритах оно на стороне Ивана, Магомед же лучше в плане лёгкости передвижения. По опыту боёв они на одном уровне находятся. На данный момент шансы 50 на 50», — предположил Шлеменко.

Кроме того, он не стал сравнивать этот бой с поединком Исмаилов — Емельяненко, так как Штырков обладает хорошими навыками борьбы.

«Забороть его будет гораздо сложнее. Даже если Мага и сможет перевести его в партер, то сил на это он затратит больше, чем в бою с Емельяненко. И удержать позицию, добивать в бою с Ваней не будет так легко. Думаю, большую часть времени бойцы проведут в стойке», — добавил Шлеменко.