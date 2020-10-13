Минаков: для Штыркова бой с Исмаиловым будет настоящим испытанием

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков поделился ожиданиями от поединка соотечественников Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова.

«Для Штыркова бой с Исмаиловым будет настоящим испытанием. Если Магомед будет готов так, как к бою с Сашей, — ещё большим испытанием. Ваня борется, но у Маги есть преимущество в скорости и выносливости. Штыркову нужно в этом добавлять, но он крепко стоит на ногах и очень мощный. Если Ваня нейтрализует скорость и взрывную мощь Магомеда, то бой может получиться очень конкурентным. А если Мага навяжет скорость и дистанцию, будет иметь пространство для манёвра, Ваня столкнётся с проблемами», — цитирует Минакова «Чемпионат».

Бой Исмаилова и Штыркова пройдёт 12 декабря и станет главным событием турнира АСА 115.

Ранее Шлеменко оценил шансы Штыркова и Исмаилова на победу в предстоящем бою.