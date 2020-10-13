Шлеменко оценил шансы Штыркова и Исмаилова на победу в предстоящем бою

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает, что в поединке Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова оба спортсмена имеют равные шансы на победу.
Шлеменко оценил шансы Штыркова и Исмаилова на победу в предстоящем бою
  • © Пресс-служба RCC

«Шансы в этом бою равные. Преимущество у Ивана будет в том, что бой пройдёт в полутяжёлой категории, он для неё более габаритный. Но скорость и подвижность — это преимущество Маги. Повторюсь, Ваня будет крупнее и в клинчах он будет иметь преимущество. Штырков не тяж, он подвижнее Емельяненко, это будет проблемой для Маги. Также не думаю, что Ваня будет бороться. Скорее всего, выберет для себя тактику ведения боя в стойке. Но здесь преимущество Исмаилова в том, что он левша. Посмотрим ещё, как у Штыркова будет с выносливостью», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Бой Исмаилова и Штыркова состоится 12 декабря и станет главным событием турнира АСА 115.

Ранее был назван следующий соперник бойца Исмаилова.

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