Исмаилов намерен узнать, как обстоят дела у Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов заявил, что хочет выяснить, как обстоят дела у его бывшего соперника Александра Емельяненко.

«Если я в ближайшее время не выясню, что у Саши всё хорошо, то буду вынужден взять ситуацию в свои руки! Не знаю, что из этого выйдет! Но когда я превращаюсь в причину падения, то я же готов стать и причиной подъёма! На самом деле я надеюсь узнать, что там всё прекрасно и вообще не до меня!» — написал Исмаилов в Instagram.

Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом на турнире АСА 107, который прошёл 24 июля в Сочи.

Ранее Владимир Минеев ответил на вопрос о боксёрском поединке с Александром Емельяненко.