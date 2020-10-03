Исмаилов намерен узнать, как обстоят дела у Александра Емельяненко

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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов заявил, что хочет выяснить, как обстоят дела у его бывшего соперника Александра Емельяненко.
Исмаилов намерен узнать, как обстоят дела у Александра Емельяненко
  • РИА Новости

«Если я в ближайшее время не выясню, что у Саши всё хорошо, то буду вынужден взять ситуацию в свои руки! Не знаю, что из этого выйдет! Но когда я превращаюсь в причину падения, то я же готов стать и причиной подъёма! На самом деле я надеюсь узнать, что там всё прекрасно и вообще не до меня!» — написал Исмаилов в Instagram.

Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом на турнире АСА 107, который прошёл 24 июля в Сочи.

Ранее Владимир Минеев ответил на вопрос о боксёрском поединке с Александром Емельяненко.

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