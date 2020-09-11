«У тебя голова похожа на скафандр»: зачем Исмаилов и Минеев активизировали обмен обвинениями

Реванш между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым может состояться уже через полгода. Об этом заявил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев после того, как новоиспечённый чемпион промоушена в среднем весе бросил вызов своему давнему сопернику и намекнул на то, что тот якобы может употреблять допинг. В свою очередь, Исмаилов опроверг это заявление, обвинил Минеева в нежелании что-либо делать для организации поединка и назвал его «химиком».

В скором времени может состояться один из самых ожидаемых реваншей в российских смешанных единоборствах. Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев сообщил о том, что второй бой между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым, скорее всего, состоится через полгода.

«Это противостояние обсуждают уже два года. Маге ничего придумывать не нужно. Всё просто: необходимо завершать свои обязательства перед другой лигой. И начинать обсуждение реванша с нами. Нужно уважать контракты других организаций, он в любом случае должен закончить в АСА», — цитирует Гаджиева Sport24.

О возобновлении противостояния вновь заговорили и сами соперники. После победы над Дауреном Ермековым на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова, которая принесла ему титул чемпиона Fight Nights Global в среднем весе, Минеев обратился к Исмаилову, также присутствовавшему на турнире, и даже вскочил к нему в октагон.

«И ещё там недавно один парень в космос улетел. Мага Исма, заканчивай свои дела в ACA, и я тебя жду в этой клетке. Если у тебя голова похожа на скафандр, это не значит, что ты космонавт. Желаю Маге поскорее выполнить свои обязательства перед ACA, чтобы потом подарить болельщикам продолжение нашей истории», — сказал Минеев.

В то же время Минеев подчеркнул, что его заявление не стоит воспринимать как вызов. По словам бойца, он лишь намекнул оппоненту на то, что их противостояние всё ещё не завершено. При этом он пожелал Исмаилову провести свой последний бой в ACA как можно быстрее, так как сам хотел бы попробовать свои силы в других промоушенах.

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Интересно, что ещё до турнира и сам Исмаилов намекал на возобновление противостояния с Минеевым.

«В нашем прошлом противостоянии у него сложилась такая ситуация, что все за него всё делают. Все суетились, кроме него. Ему понравилось, что всё само собой происходит. Но для реванша ему придётся попахать, поработать так, как это делал я. Если ты сидишь, а за тебя все работают, то ты как минимум ни рыба ни мясо. Он должен газовать и двигаться», — сказал боец.

Минеев, в свою очередь, намекнул, что Исмаилов якобы может быть не совсем чистым спортсменом.

«Буду ли я настаивать на допинг-контроле перед нашим реваншем? Нет. Считаю, что был лучше его тогда и буду лучше его в следующий раз. Думаю, всем понятно, что его высыпания на спине не от того, что он рубашку не меняет. Мага в космосе? А я здесь, рядом с вами, на земле. Я — чемпион Fight Nights. Этим всё сказано», — заявил Минеев.

Ответ Магомеда не заставил себя ждать. Он выразил готовность пройти допинг-тестирование, если соперник сомневается в его чистоте. Кроме того, боец заявил, что является единственным достойным соперником в карьере Владимира.

«Вот ты говоришь о химии и прыщиках на коже, а они могут от сладкого появиться. Мы знаем культуристов без одного прыщика. Хочу сказать на всю страну, что Минеев — «химик»! Главное, не обижайся. Я отвечаю за слова: организуйте нам с ним допинг-контроль, я приду и мы сдадим анализы вместе!» — сказал Исмаилов в эфире «Матч ТВ».

Первый раз Минеев и Исмаилов встречались в октябре 2018-го. Тогда судьи не смогли выявить победителя и бой завершился вничью. Но, учитывая длительное противостояние между бойцами вне октагона, постоянные взаимные колкости и даже оскорбления, такой результат не мог устроить ни их самих, ни поклонников ММА. Однако до недавнего времени о реванше не могло идти и речи, так как в феврале прошлого года Магомед подписал контракт с ACA. В этом промоушене он уже одержал три победы, в том числе над Александром Емельяненко, ради поединка с которым спортсмену пришлось перейти в тяжёлый вес.

Стоит отметить, что в последние дни ведутся разговоры и о переходе Исмаилова в UFC. Отвечая на вопрос о возможном поединке с бывшим претендентом на пояс в среднем весе Йоэлем Ромеро, боец отметил, что это было бы интересное противостояние. Кроме того, он заявил, что был бы не против сменить промоушен.

Воздержаться от перехода в UFC Магомеду посоветовал чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

«По-братски, не переходи в UFC. В России нам звезда нужна, в UFC их много. Зажигай здесь для наших», — сказал Нурмагомедов Исмаилову в интервью.

Кроме того, он вспомнил забавный эпизод, связанный с победой Исмаилова над Емельяненко. Оказалось, что Нурмагомедов сделал необычную ставку на исход поединка.

«За твой бой мне ещё трёх баранов должны. Тот, кто должен мне баранов, — он тебе сам объяснит. Три барана я поставил на то, что ты не выиграешь, а выиграешь доминацией», — вспомнил чемпион UFC.

Что касается ближайшего соперника Магомеда, то им, вероятнее всего, станет американец Крис Ханикатт, известный по выступлению за Bellator. Сначала об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко, а затем подтвердил и сам российский боец.