Минеев о возможном бое с Емельяненко: Саша всех обманул

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Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев высказался о своём возможном поединке с соотечественником Александром Емельяненко.
Минеев о возможном бое с Емельяненко: Саша всех обманул
  • РИА Новости

«Идея нашего поединка? Спрашиваете, окончательно ли она сдохла, как Александр Емельяненко в бою с Исмаиловым? По-моему, она даже не реанимируется, потому что я Сашу не вижу даже на просторах интернета. Как можно биться с человеком, которого нет? Считаю, что он всех обманул, хотя было много громких заявлений», — приводит слова Минеева РИА Новости.

В апреле Минеев объявил, что подписал контракт на поединок с Емельяненко. 24 июля на турнире ACA 107 в Сочи Емельяненко нокаутом проиграл Магомеду Исмаилову. 

Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья в MMA. У Минеева 13 побед, одно поражение и одна ничья за карьеру.

Ранее Исмаилов заявил, что его победа над Александром Емельяненко бьёт по репутации 39-летнего бойца.

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