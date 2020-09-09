Исмаилов: моя победа над Александром Емельяненко бьёт по его репутации

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов высказался о своём поединке с соотечественником Александром Емельяненко на турнире ACA 107.

По его мнению, Емельяненко тяжело переносит поражение от него, так как он не смог справиться с соперником, который значительно уступает ему по габаритам.

«Я знал, что это поражение будет для него большим ударом, хоть он и сказал, что это не ударит по его репутации. Как я считаю, это бьет по его репутации, как по тяжу, который всех переезжает, а тут маленький, 84-киллограмовый парень, можно сказать, деклассировал его», — приводит слова Исмаилова Sport24.

Он также сказал, что у него не было мыслей звонить Емельяненко и поддержать его после боя.

«В любом случае я выражаю ему свое уважение. Он мог отказаться от противостояния, сказав, что не дерется с такой мелочью. А он принял этот бой и позволил мне взлететь в космос», — добавил Исмаилов.

Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде на турнире АСА в Сочи, который проходил 24 июля.

Ранее чемпион UFC Пётр Ян обвинил Александра Емельяненко в безответственности перед боем с Исмаиловым.