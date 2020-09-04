Ян обвинил Александра Емельяненко в безответственности перед боем с Исмаиловым

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян высказался о поражении Александра Емельяненко от Магомеда Исмаилова.

«Я знал, что Александр будет проигрывать в борьбе. Но надеялся, что он будет конкурентоспособен и реально сможет себя показать. А тут просто он опять показал, что безответственный. Семь месяцев вроде готовился, но по его состоянию было видно, что он семь месяцев кайфовал. Он тренировался только со скакалкой? Тут нужны работа с партнёром, постоянная рутина», — сказал Ян в интервью на YouTube-канале «Вестник MMA».

Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде на турнире АСА в Сочи, который проходил 24 июля.

Ранее Исмаилов заявил, что не планирует переходить в UFC.