Исмаилов заявил, что не планирует переходить в UFC

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов считает, что ему поздно переходить в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) из-за возраста.
Исмаилов заявил, что не планирует переходить в UFC
  • РИА Новости

«Честно говоря, желания двигать в UFC у меня нет. Считаю, поздновато. Но предложение по поединку Ромеро — Исмаилов — это очень интересное противостояние, и сказать, что поздновато, нельзя», — заявил Исмаилов в своём Instagram в ответ на вопрос подписчика о потенциальном переходе и возможности поединка с экс-претендентом на титул чемпиона UFC в среднем весе Йоэлем Ромеро.

В последнем поединке Исмаилов техническим нокаутом победил тяжеловеса Александра Емельяненко.

Ранее Исмаилов заявил, что не рассматривает бой со Шлеменко как соревнование русских и кавказцев.

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