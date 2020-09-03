Исмаилов заявил, что не планирует переходить в UFC

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов считает, что ему поздно переходить в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) из-за возраста.

«Честно говоря, желания двигать в UFC у меня нет. Считаю, поздновато. Но предложение по поединку Ромеро — Исмаилов — это очень интересное противостояние, и сказать, что поздновато, нельзя», — заявил Исмаилов в своём Instagram в ответ на вопрос подписчика о потенциальном переходе и возможности поединка с экс-претендентом на титул чемпиона UFC в среднем весе Йоэлем Ромеро.

В последнем поединке Исмаилов техническим нокаутом победил тяжеловеса Александра Емельяненко.

Ранее Исмаилов заявил, что не рассматривает бой со Шлеменко как соревнование русских и кавказцев.