Исмаилов: я не смотрю на бой со Шлеменко как на соревнование русских и кавказцев

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Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил, что не рассматривает возможный бой с экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко как противостояние русских с представителями народов Кавказа.
Исмаилов: я не смотрю на бой со Шлеменко как на соревнование русских и кавказцев
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Это отдельная история. Не смотрю на этот бой как на соревнование русских и кавказцев. Вижу, что с годами это противостояние Кавказа и русских смягчается, ситуация угасает. Может, я так думаю из-за возраста, но ситуация сейчас уже не такая плохая», — заявил боец в интервью, размещённом на канале Fight Show в YouTube.

В последнем поединке Исмаилов одержал победу техническим нокаутом над Александром Емельяненко.

Ранее Исаев рассказал, кого считает наиболее интересными соперниками для Исмаилова.

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